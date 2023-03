Projet éolien: début de l’évaluation environnementale - Rémi Tremblay : Actualités

Derrière Audet et Frontenac, les éoliennes pourraient gagner du terrain si un troisième parc, en partenariat avec Développement EDF Renouvelable, reçoit le feu vert. (Courtoisie EDF)

Le projet éolien de la Haute-Chaudière, déposé l’an dernier à Hydro-Québec par Développement EDF Renouvelables, fait l’objet d’une évaluation environnementale au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. S’il est accepté par Québec, il s’agira du troisième parc éolien à s’installer près de la frontière canado-américaine, sur le territoire de la MRC du Granit.

L’été dernier, EDF et la MRC se sont regroupés dans le but de former un partenariat afin de déposer des soumissions dans le cadre des appels d’offres 2021-01 et 2021-02 d’Hydro-Québec. Ce futur parc, à être aménagé sur la propriété de la compagnie forestière Domtar, pourrait compter jusqu’à 20 éoliennes, pour une puissance maximale totale de 120 MW.





La MRC du Granit attend avec impatience l’annonce des gagnants des appels d’offres par Hydro-Québec, une annonce qui était attendue en fin décembre 2022 ou en début d’année 2023. Rien n’a encore transpiré de la décision finale. Une question de jours, communique la MRC.





Le début des travaux aurait lieu en début d’année 2025 à la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations, soit le décret gouvernemental, les autorisations ministérielles et les autorisations municipales. Sa mise en service est prévue pour 2026. Sa durée de vie, entre 25 et 30 ans.





Ce projet est en continuité des parcs éoliens Saint-Robert-Bellarmin et La Granit. L’emplacement visé par le projet est situé dans les municipalités d’Audet et de Frontenac pour un raccordement à Lac-Mégantic. Le projet Haute-Chaudière avait été présenté une première fois en 2014, mais il n’avait pas été sélectionné par Hydro-Québec malgré son potentiel intéressant.





Dans l’avis de projet déposé au Ministère, Développement EDF Renouvelables allègue que «le contexte québécois est présentement très favorable à l’énergie éolienne.» Le gouvernement du Québec a confirmé le 22 juin 2022 la tenue de nouveaux appels d’offres pour 1000 MW d’énergie éolienne et 1300 MW d’énergie renouvelable en 2023.





Une séance d’information publique s’est tenue le 19 mai 2022, au Centre sportif Mégantic. Une cinquantaine de personnes ont assisté à cette séance d’information où diverses thématiques ont été abordées. Les retombées économiques du projet se chiffrent en plusieurs millions de dollars, mais ce qui retenait particulièrement l’attention ce jour-là était la promesse de nouveaux revenus dans les coffres de Audet et Frontenac. Un versement annuel à chacune des deux communautés locales d’un montant de 5 700$ par MW, indexé annuellement pour la durée de vie du projet, et pour l’ensemble du projet, le versement de 712 500$ la première année. Sur 30 ans, une manne de 21 M$.





En juillet 2022, la MRC du Granit ne cachait pas son enthousiasme. «C’est réjouissant de voir les 20 municipalités de notre territoire se fédérer pour assurer la prospérité économique de notre région, tout en contribuant au développement d’une économie verte», partageait la préfet Monique Phérivong Lenoir.





Si le projet est retenu, d’autres séances d’information sont prévues en 2023. En plus de la création d’emplois durant les phases de construction et d’exploitation, des montants seront versés aux municipalités, aux propriétaires de terrain privé et les revenus de la vente d’électricité lors de la phase d’opération seront partagés avec le partenaire du milieu local, les municipalités de la MRC du Granit, et Développement EDF Renouvelables.





Des inventaires fauniques ont été réalisés dans l’aire d’étude du Projet tout au long de l’année 2022 afin de recueillir les données nécessaires sur les oiseaux et les chauves-souris. Des inventaires préliminaires des milieux humides et cours d’eau ont aussi été complétés à proximité des infrastructures prévues. D’autres inventaires seront réalisés en 2023, notamment pour caractériser les traverses de cours d’eau.