La Fondation du CSSS du Granit contribue Ã  lâ€™acquisition dâ€™un nouveau mammographe - Claudia Collard : ActualitÃ©s SantÃ©

Rémy Lalancette (coordonnateur opérationnel au CSSSG), Nicole Bilodeau (bénévole), Dr Bernard Gélinas (président du CMDP), Claudia Vachon (bénévole), Sabrina Grondin (technologue en radiologie), Dominique Lacroix (présidente d’honneur de la campagne de financement), Jean-Claude Boutin (président de la Fondation du CSSSG), Robert Bellefleur (bénévole) et André Veilleux (bénévole).

Un nouveau mammographe, plus performant que le précédent, est en fonction depuis janvier au centre hospitalier de Lac-Mégantic. L’appareil d’une valeur de quelque 800 000$ a bénéficié d’une contribution de la Fondation du CSSS du Granit, dont la récente campagne a permis d’amasser 101 530$.

«C’est une de nos meilleures années et ce, sans avoir organisé de tournoi, juste avec de la sollicitation», partage fièrement Jean-Claude Boutin, président de la Fondation du CSSSG.





La Fondation a acheminé des lettres aux municipalités, entreprises et à certains particuliers du territoire de la MRC du Granit. «Ensuite, on a pris contact par téléphone et, dans certains cas, on s’est rendu directement sur place.», décrit M. Boutin, ajoutant que des démarches de sollicitation à l’extérieur des limites de la MRC sont également en cours, laissant présager de nouveaux dons à venir.





L’acquisition du nouveau mammographe a été accueilli avec intérêt par la population, soulève le président de la Fondation. «C’est un équipement nécessaire, beaucoup plus moderne que celui qu’on avait. On peut même desservir des gens de l’extérieur de la MRC du Granit, sans nuire à la clientèle visée», fait valoir Jean-Claude Boutin.





Opérationnel trois jours par semaine, le mammographe permet la réalisation de quelque 1400 examens par an, évitant autant de déplacements à l’extérieur. «En plus, ce nouvel appareil permet de faire de la tomosynthèse, pour des examens plus poussés qui devaient normalement être passés à Sherbrooke», précise le Dr Bernard Gélinas, président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Nouvelle technologie d’imagerie du sein, la tomosynthèse mammaire numérique génère des images tridimensionnelles de la glande mammaire.





Cette nouvelle mission accomplie, la Fondation du CSSS du Granit est déjà à la recherche d’un nouvel équipement moderne à soutenir. La prochaine campagne risque fort d’être à l’image de celle qui vient de se terminer. «Avec la pandémie, on n’a pu tenir de tournoi de golf et on se rend compte que le recrutement de bénévoles est de plus en plus difficile. De plus, on amasse plus d’argent avec la sollicitation», communique M. Boutin, ajoutant que la population contribue aussi à la Fondation via l’achat de billets pour le Grand tirage de la santé. D’ailleurs, c’est la Fondation du CSSS du Granit qui en a vendu le plus grand nombre sur l’ensemble du territoire du CHUS l’an dernier.