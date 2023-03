«Sources de vie», à la Galerie Métissage - Claudia Collard : Culture Arts visuels

Le photographe Vincent Guay et l’artiste peintre Sylvia Audet exposent leurs œuvres à la Galerie Métissage jusqu’au 30 avril.

Lac, rivière, ruisseau, fleuve… Brume, neige, glace... L’eau dans de multiples déclinaisons à travers les quatre saisons. Ode à cette ressource précieuse sans qui rien ne pourrait exister. C’est ce qui transcende de l’exposition Sources de vie, en montre à la Galerie Métissage jusqu’au 30 avril. L’artiste-peintre Sylvia Audet et le photographe Vincent Guay y unissent leurs œuvres pour y transmettre la beauté, dans sa force et sa fragilité.

Sylvia et Vincent forment un couple dans la vie. Elle peint des tableaux mettant l’accent sur l’eau, depuis toujours son sujet de prédilection. «Parce que non seulement c’est une source de vie, mais aussi parce qu’on ne fait pas assez attention à l’environnement. La qualité de l’eau c’est important. C’est la survie, c’est la base. Si on fait attention à l’eau, le reste va suivre», transmet celle dont les œuvres, majoritairement inspirées des paysages de la région, ne comportent aucune trace humaine. Diplômée en Beaux-Arts à Montréal, Sylvia Audet a fait carrière dans le domaine artistique, créant tout en enseignant.





Fasciné par la photo depuis son tout jeune âge, Vincent en a fait une passion, à laquelle il consacre maintenant plus de temps depuis que l’heure de la retraite a sonné. «Le thème de l’eau m’inspire mais surtout, je suis facilement ému face aux beautés de la nature. Chaque photo a son histoire et toutes ont la même caractéristique; il s’agissait d’un moment spécial», confie-t-il, décrivant avec passion sa quête de la photo pleinement satisfaisante. Réussie après des dizaines, des centaines de prises. Permettant de capter la lumière, la nuance, l’ambiance recherchée.





Sylvia a grandi au bord du lac Mégantic, Vincent au bord du lac des Deux Montagnes. Et l’eau, incidemment, a favorisé leur union… qui remonte à une activité d’employés de la Croix-Rouge sur le site Baie-des-Sables. Des années plus tard, leur chalet de Piopolis est devenu leur principal lieu de résidence. Cette symbiose s’exprime aussi dans les œuvres exposées, dont plusieurs ont reçu des prix prestigieux. Tableaux et photos célèbrent l’eau, agitée comme immobile, dans une attrayante complémentarité.





La protection de l’eau étant le principal sujet mis de l’avant à la Galerie Métissage, l’idée de cette exposition s’est naturellement imposée à l’esprit de sa propriétaire, Jo Cooper. «L’eau, c’est tellement important dans la région! Le lac et la rivière nous connectent au monde entier. C’est un privilège d’avoir un si bel environnement mais il faut également prendre conscience qu’on a une responsabilité envers toute la planète. C’est aussi un passage, historique et préhistorique, qui date de milliers d’années. Des gens nous ont légué cet endroit pour qu’on le transmette aux générations futures. C’est ce message qui est transmis par la beauté des œuvres exposées», exprime-t-elle.