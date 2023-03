Maison des aînés: début du chantier à l’été - Rémi Tremblay : Actualités Santé

La future Maison des aînés sera livrée au printemps ou à l’été 2025.

Les travaux de construction de la Maison des aînés à Lac-Mégantic débuteront cet été. L’appel d’offres a été lancé, ce qui constitue aux yeux du député de Mégantic, François Jacques, «une étape importante qui vient d’être franchie.»

Inscrit au Programme québécois des infrastructures, le futur bâtiment de six étages dont le coût est maintenant estimé à 107,9 millions de dollars, construit sur le site du centre hospitalier de Lac-Mégantic, disposera de 99 chambres, soit les 83 lits existants en CHSLD au 4e étage de l’hôpital et à la Maison Paternelle de Lac-Mégantic, plus 16 nouveaux lits, incluant trois lits d’unité transitoire de récupération fonctionnelle. Selon l’échéancier, l’accueil des premiers résidents est prévu au printemps ou à l’été 2025. «Le projet de Maison des aînés à Lac-Mégantic m’interpelle grandement, et je partage la fierté de la communauté à savoir que les travaux s’amorceront sous peu. Merci à toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet», a partagé le député Jacques.





Le projet de Lac-Mégantic s’ajoute aux Maisons des Aînés déjà annoncées et permettra d’élargir la nouvelle vision de l’hébergement pour les aînés aux rénovations de CHSLD vétustes, d’ajouter pour sa part la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger. «Une fois les travaux terminés, les résidents pourront vivre dans ce nouveau milieu adapté à leurs besoins et qui respecte les plus hauts standards de sécurité et de bien-être actuels. Sous le modèle de Maison des aînés, on pourra y retrouver un milieu de vie humain, qui rappelle davantage un domicile», a-t-elle communiqué.





Annoncé une première fois en mai 2018, par le ministre de la Santé de l’époque, le libéral Gaétan Barrette, pour une valeur alors estimée à 44 millions, le projet a été revisité par le gouvernement Legault lors de son premier mandat et adapté au modèle de Maison des aînés par la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais.





«Il y avait des oublis majeurs dans le projet initial, entre autres la relocalisation des cuisines», a souligné François Jacques.





Le personnel attaché aux 83 lits existants en CHSLD sera relocalisé à l’intérieur du futur bâtiment et d’autres ressources seront embauchées. Quant au 4e étage de l’hôpital, il sera réaménagé pour faire place à d’autres services, a confié le député.