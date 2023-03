Fenêtre sur la relève au forum de Réseau Centre - Claudia Collard : Culture

Bel & Quinn Marie Onile Simon Lachance Guillaume Bordel Pierre Paquet en compagnie de deux membres de Malaimé Soleil, Francis Leclerc et Vincent Deit.

Une soirée de vitrines musicales axées sur la relève s’est déroulée le 14 mars dernier dans le cadre du forum annuel de Réseau Centre, tenu pour la première fois à Lac-Mégantic. L’événement a aussi permis de souligner l’apport de Pierre Paquet, qui prendra sa retraite dans quelques mois après 35 ans à la direction du Comité culturel Mégantic.

Co-fondateur de Réseau Centre, Pierre Paquet est présent sur la scène culturelle depuis l’adolescence puisque son implication remonte à l’époque du Festival de théâtre étudiant. Celui qui a pris part à la création du Comité culturel en 1980, occupant des fonctions bénévoles jusqu’à son embauche huit ans plus tard, n’est donc pas étranger à la tenue du forum en terre méganticoise.





L’implication de Pierre Paquet, tant localement qu’à l’échelle du territoire couvert par le Réseau (qui regroupe 23 diffuseurs de spectacles de l’Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de la Capitale-Nationale), a été notamment soulignée par son président, Frédéric Messier et par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec. «Plus qu’une carrière, c’était une vocation. Merci pour votre dévouement; vous avez eu un impact important sur la vie culturelle de Mégantic et de toutes les régions couvertes par le Réseau», lui a adressé ce dernier.





En plus d’assister à des formations permettant d’échanger sur enjeux actuels des arts de la scène, les participants au forum ont eu droit à cinq vitrines mettant en vedette des talents de la relève. En première partie, au Musi-Café, le musicien et parolier Simon Lachance a offert des pièces aux paroles douces et réfléchies, suivi de Guillaume Bordel, qui a entrainé la mêlée dans des rythmes yéyé. Après le souper, trois prestations ont été livrées à la Salle Montignac; le duo Bel & Quinn avec sa sonorité soul d’influence créole, l’autrice-compositrice-interprète méganticoise Marie Onile avec des extraits de son prochain album et le groupe rock Malaimé Soleil. Preuve que la relève regorge d’artistes aux styles tous azimuts.