Création du Service d’aide à la recherche de logement - Claudia Collard : Actualités Communauté

Janot Gosselin, président de l'OMH du Granit, Monique Phérivong Lenoir. préfet de la MRC du Granit, Lyne Boulanger, mairesse d’East Angus et présidente de l'ORH du Haut-Saint-François, ainsi que Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-Francois.

Un nouveau service vient de voir le jour afin d’accompagner les citoyens des MRC du Granit et du Haut-Saint-François dans leur recherche de logement, en les guidant vers les ressources appropriées à leurs besoins.

«Afin de rencontrer les critères du programme de la Société d’habitation du Québec offert aux municipalités et MRC d’au moins de 25 000 habitants, nos deux MRC ont choisi de s’associer», transmet la préfet Monique Phérivong Lenoir, annonçant du même coup la mise sur pied du Service d’aide à la recherche de logement (SARL), via le programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux municipalités de la SHQ. Sur une base annuelle, le projet se chiffre à environ 120 000$, 90% provenant de la SHQ et 10% du milieu.





«Le SARL n’est pas un remède miracle pour contrer la pénurie de logements», précise Mme Lenoir, qui voit plutôt le service comme un outil complémentaire aux initiatives déjà en place, qui s’adresse autant aux citoyens de la région qu’à ceux souhaitant s’y établir. «Tout le monde qui cherche à se loger a accès au SARL. Ce sera aussi un moyen pour avoir une vue d’ensemble des possibilités et des besoins en logement sur notre territoire», ajoute-t-elle, invitant les propriétaires à y relayer leur offre de logements. «Ensemble, on s’attaque à la problématique du logement, un projet à la fois», transmet de son côté le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert G. Roy.





Le SARL, qui en est à ses premiers balbutiements, dispose d’une antenne permanente dans chacune des MRC, grâce à l’apport de l’Office municipal d’habitation (OMH) du Granit et de l’Office régional d’habitation (ORH) du Haut-Saint-François, qui disposent déjà d’une expertise en la matière. Dans le Granit, on a bonifié la tâche d’une employée déjà en place à l’OMH, informe son président Janot Gosselin. «La ressource est là pour orienter et aller chercher la bonne collaboration du milieu, notamment des propriétaires. On souhaite devenir un guichet unique pour donner un accès à l’offre disponible sur le territoire», ajoute-t-il, précisant que la mission du SARL n’est pas de trouver un logement à ceux qui en expriment le besoin mais plutôt de les outiller dans leur recherche. On peut également s’y renseigner sur les programmes d’aide financière disponibles, en fonction de certains critères d’éligibilité.