L’Arbre de vie reprend du service - Rémi Tremblay : Actualités Santé

Chantal Hélie et Suzanne Bizier au Centre de jour.

Le Centre de jour L’Arbre de vie en soins palliatifs reprend du service à la Maison La Cinquième Saison. Il accueillera ses invités et les proches aidants à partir de la mi-avril. Et cette fois, entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

«Le ministère de la Santé a vraiment une mission de maintien à domicile. On vient poser une maille de plus dans le filet de sécurité. D’ailleurs, on collabore avec l’hôpital à 100% pour être vraiment toute une équipe dédiée à ces gens-là», indique la directrice générale de la Maison La Cinquième Saison, Dominique Bilodeau.





À raison de deux jours par semaine, le mardi et le mercredi, de 9h à 15h, le service s’adresse aux personnes de 18 ans et plus atteintes d’une maladie incurable, évolutive avec un pronostic de moins d’un an, souligne la coordonnatrice du Centre de jour, Chantal Hélie. «La personne doit être autonome et capable d’entrer en relations avec les autres. Et tout est gratuit.»





Parmi les soins offerts lors d’une journée type au Centre de jour: massothérapie, sur avis médical seulement, musicothérapie, méditation, bain thérapeutique, soins de pieds, yoga et conférence.





«Le Centre de jour est là pour aider les gens à briser l’isolement, ajoute Mme Hélie. On les accueille à 9h, on les installe dans le grand salon. On leur offre un breuvage, les soins en avant-midi, le dîner est pris sur place.» Au sein de son équipe, les médecins Kathleen Dulac et Geneviève Leblanc. Et Suzanne Bizier, intervenante en relation d’aide auprès des proches aidants. «Pour les proches aidants, on va offrir des activités une fois par semaine, le lundi, ici même au Centre de jour. C’est ouvert à tous les proches aidants de la MRC.»