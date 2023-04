Les liens étroits entre l’art et l’eau - Claudia Collard : Actualités Environnement

Francine Moisan et Nicole Charrette de l’APLM, la propriétaire de la Galerie Métissage Jo Cooper ainsi que les artistes Louise Latulipe, Vincent Guay, Sylvia Audet et France La Pointe.

La Journée mondiale de l’eau, célébrée le 22 mars par les Nations Unies, a été soulignée à la Galerie Métissage, en présence d’artistes sensibles à la cause et de représentantes de l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM). Une rencontre conviviale, porteuse d’un puissant message à l’endroit de cette précieuse ressource.

Cette initiative de Jo Cooper, propriétaire de la Galerie Métissage, a notamment fait ressortir les liens étroits entre l’art et l’environnement. L’exposition Sources de vie, qui y est présentée jusqu’au 30 avril, en témoigne notamment. «L’eau, c’est comme le sang dans nos veines. Si on n’y fait pas attention, on met en danger nos vies», partage Sylvia Audet, dont les tableaux ornent les mur de la galerie, aux côtés des photographies de Vincent Guay. «Je suis certain qu’éventuellement on va se battre pour l’eau, quand on sait qu’il y a environ une personne sur deux qui va en manquer», transmet ce dernier, laissant entendre que l’art peut devenir un moyen de transmettre sa responsabilité à l’endroit de la protection de la ressource.





«L’eau n’est pas juste à nous; elle appartient à la terre entière. Il faut la partager et c’est notre responsabilité de la protéger. L’eau n’est pas éternelle, même ici. Il y a de plus en plus de sécheresse, de puits à sec… À l’APLM, on travaille sur des enjeux prioritaires, notamment l’érosion, la sédimentation et les espèces exotiques envahissantes, dont le myriophylle à épis», communique Nicole Charrette.





Soulignant que chaque pas en faveur de la protection des cours d’eau est précieux, cette représentante de l’APLM mentionne la pertinence de l’exposition Traces d’eau/Wateways, présentée à la Galerie Métissage en 2021 et qui se promène et se bonifie depuis. On y retrouve notamment plusieurs rames, données par des membres de la communauté, transformées en œuvres d’art par différents artistes. Une idée initiée par Jo Cooper qui a suscité un vif apport collectif. L’an dernier, l’exposition a été présentée durant un mois à Piopolis et «Jo y était présente quotidiennement pour transmettre aux visiteurs l’importance de la protection du lac», soulève Mme Charrette.





«C’est ensemble qu’on va y arriver, avec les citoyens, les municipalités, la MRC, les associations de pêcheurs. Tout le monde a un rôle à jouer. Il y a aussi la conservation des milieux naturels, des milieux humides, qui sont très importants au niveau du bassin. On a des projets en lien avec ça, incluant la diffusion d’informations pour que les citoyens puissent agir de façon plus efficace. Des expositions comme Sources de vie et Waterways permettent de montrer une autre dimension de cette belle ressource, de nos lacs, de nos rivières… Ça nous émeut profondément quand on voit ça», partage de son côté Francine Moisan, présidente de l’APLM.





Pour Jo Cooper, il en va de notre responsabilité de protéger l’eau pour les générations futures, qui sont portées dans «l’eau locale». «Toutes les idées de l’avenir sont portées dans l’eau et c’est important que les idées grandissent en santé. C’est aussi important pour la survie des espèces, dont plusieurs disparaissent chaque année.»