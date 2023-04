Les élus municipaux souhaitent établir l’ordre sans museler les oppositions - Rémi Tremblay : Actualités Municipalité

La mairesse Julie Morin appelle au respect des élus et des citoyens.

Des gestes concrets sont mis de l’avant à l’hôtel de ville de Lac-Mégantic pour que la période de questions lors des séances publiques du conseil se déroule dans le respect des élus et des citoyens. En réaction aux perturbations vécues lors de la séance du 21 février, le conseil adoptera en avril une nouvelle politique de respect, «incluant une procédure en cas d’incivilité.

Interventions jugées disgracieuses, intimidation, attaques personnelles, appel à la démission, ce soir-là Julie Morin a encaissé, «au nom du rôle que j’occupe, celui du rôle de mairesse. J’ai encaissé les attaques personnelles par empathie peut-être pour certains citoyens qui vivent actuellement des moments plus difficiles. J’ai encaissé au nom de la personnalité publique que je suis, comme si tout était permis face à une personnalité publique. Or, ceci est inacceptable», a-t-elle livré à l’assemblée du conseil un mois plus tard, le 21 mars, annonçant du même souffle des actions pour mieux encadrer la période de questions de 30 minutes allouée aux citoyens, au terme de chacune des séances.





La greffière Nancy Roy agit désormais comme «la gardienne du temps», chargée de prévenir lorsqu’il restera cinq minutes à la période de questions. «Si un citoyen se fait trop insistant et manque de respect envers l’un des membres du conseil ou envers un employé de la Ville, le directeur général pourra interpeller ce citoyen de changer de ton sans quoi il l’invitera à sortir.» Le conseil municipal n’hésitera pas à demander assistance à la Sûreté du Québec.





Hors de question pour autant de museler les opinions différentes. «Notre but, ce n’est pas d’éteindre l’opposition, c’est plutôt de faire en sorte qu’elle puisse s’exprimer, mais dans le respect des élus en place et des employés aussi. Il ne faut pas laisser place à ce manque de respect-là, sinon c’est la démocratie qui perd du terrain», partage-t-elle à l’Écho.





Le dialogue est toujours possible entre les élus et les voix qui portent des opinions différentes sur les enjeux de l’heure, mais… «à la seule condition que cela se fasse dans le respect.» Dans son message du 21 mars, Julie Morin se porte à la défense des citoyens qui, dit-elle, se sont sentis intimidés, soit parce qu’ils se trouvaient dans la salle le 21 février, soit qu’ils ont suivi la séance sur Facebook. «Comme élus, on s’attend à devoir recevoir certaines attaques et à encaisser certaines opinions, mais les citoyens dans la salle n’ont pas à vivre ça. Ça va trop loin!»





Le climat social n’est pas facile depuis quelque temps, reconnaît-elle. «Y’a une tension pour vrai qui s’est installée. Il y a les citoyens qui viennent au centre sportif, qui sont fâchés, une brigadière qui se fait dire toutes sortes de choses, nos gars des Travaux publics qui sont sur la rue et qui se font crier des affaires. Hey, on se calme. C’est la tension sociale qui est partout, pas juste à Lac-Mégantic, mais je pense que la voie de contournement ajoute une couche supplémentaire. Ce que je trouve triste, c’est que tout vient dans le même paquet, comme si les municipalités, on n’était plus capables de se parler alors que lundi passé on a signé l’entente incendie pour la nouvelle caserne avec Frontenac, avec Piopolis, avec Marston. Demain matin (mardi), on passe trois heures ensemble parce qu’on travaille sur l’été 2023 au niveau de la protection du lac, on va être assis tous ensemble. Après-midi (lundi), on se rencontre sur les ententes intermunicipales au niveau du centre sportif. Il n’y a pas un clivage sur tous les dossiers non plus.»





Transports Canada pointé du doigt

Le projet de la voie de contournement ferroviaire et le processus d’acquisitions des terrains exercent une pression sur les débats sociaux actuels, une évidence à ses yeux, mais alors, n’est-ce pas à Transports Canada d’établir le pont entre le porteur du dossier, le Canadien Pacifique, et les citoyens inquiets? «C’est tout l’enjeu de ce projet-là. L’enjeu majeur c’est le temps qui s’est écoulé et tout ce qui traîne se salit, et c’est ce qu’on vit en ce moment, mais l’autre élément qui est très, très majeur, c’est la perte de confiance qui est arrivée le 6 juillet 2013 envers Transports Canada et toutes les compagnies ferroviaires, incluant Canadien Pacifique particulièrement. Un bris de confiance qui n’a pas été rebâti. Ça reste sensible. C’est tellement un traumatisme collectif fort que ça demanderait un effort supplémentaire de Transports Canada et CP. La culture de communications n’est pas là, donc ça laisse place à toutes sortes de questionnements. Il faudrait vraiment que les communications soient améliorées. Là, il va falloir qu’ils (T-C et CP) mettent en place une personne, un bureau de projet, des gens sur le terrain qui soient en contact avec les citoyens directs. Nous, comme ville, ce qu’on a demandé avec la collectivité c’est: sortez le train du centre-ville, assurez-vous qu’il est connecté sur le parc industriel et assurez-vous de limiter l’impact sur les autres citoyens qui recevront le train à proximité.»