Katy Cloutier honorée pour la qualité de la langue française - Rémi Tremblay : Actualités

Katy Cloutier, le soir de la remise de prix de la Société Saint-Jean- Baptiste de la Mauricie, à Trois-Rivières.

Toujours aussi pétillante et colorée, Katy Cloutier, originaire de Lac-Mégantic, a vécu un moment fort de sa carrière le 23 mars dernier. À l’ouverture du Salon du livre de Trois-Rivières, la journaliste de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec a été honorée par la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie qui lui a remis le prix L’oreille enchantée, lors d’une soirée soulignant la qualité du français dans les médias.

La présidente du Comité de protection et de valorisation de la langue française de la SSJB, Marie-Andrée Denis, a souligné «sa langue souple, son vocabulaire précis, ses propos limpides. Elle aborde avec le même aplomb verbal tous les sujets, du sous-financement des arts dans les écoles aux micro-distilleries, en passant par les tortues des bois et les ateliers d’initiation à l’auto-défense».





Katy Cloutier a reçu le prix avec beaucoup d’émotion, le partageant avec son équipe. «Ce désir de raconter des histoires ne s’accompagne pas d’un besoin de reconnaissance. Au contraire, c’est plutôt un devoir de transmettre un récit pertinent, juste, exact, respectueux en utilisant un véhicule impartial, intègre et créatif», a-t-elle transmis.





Embauchée à la station de Radio-Canada Mauricie/Centre-du-Québec en mai 2022, d’abord comme chroniqueuse radio spécialisée dans les sports le matin, puis chroniqueuse culturelle radio en après-midi, la journaliste a vite intégré à ses tâches la réalisation, la mise en ondes et l’utilisation des outils web sur le terrain.





Sa présence, en personne, au Salon du livre n’était pas assurée. Conséquence d’un incident survenu quelques semaines plus tôt, sur le terrain de Radio-Canada, durant une pause. Une cinquième commotion cérébrale qui la force à un retrait temporaire, le temps d’accomplir un autre parcours du combattant, avec des séances régulières en physiothérapie et en ergothérapie. «Mon équipe de réadaptation considérait que cette soirée est un excellent exercice, on dirait que j’en doute présentement, mais voilà!»





Si elle a accepté d’ouvrir une brèche sur sa vulnérabilité et l’exposer au grand jour, c’est, de son propre aveu confié à l’Écho, qu’elle a d’abord ressenti le syndrome de l’imposteur quand on lui a annoncé, seulement quelques jours avant l’événement, et avec surprise, qu’elle allait recevoir un prix. «Le plus gros du travail, c’était d’accepter de dire merci sans avoir besoin de me justifier.»