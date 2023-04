En quête d’une société plus inclusive - Claudia Collard : Actualités Société

La troisième image symbolise une société plus inclusive exempte de barrrières.

Première image: trois personnes de taille différente derrière une clôture. Debout, des bancs de même grandeur; voilà pour l’égalité. Deuxième image, cette fois les bancs sont répartis de façon à ce que tous soient à la même hauteur; voilà pour l’équité. Troisième image: il n’y a plus de barrière; voilà pour l’inclusion. «La clôture représente ce qui nous arrête, ce qui demande trop d’efforts, nos préjugés, nos biais inconscients…», partage Nicole Charrette, qui souhaite la création de comités au sein des municipalités pour lutter contre les obstacles systémiques.

Chargée de projet pour le groupe Promotion pour initier une p lus grande équité sociale (PÉPINES), Nicole Charrette a pour mandat d’inciter les municipalités et MRC de l’Estrie à adhérer au Défi parité+ EDI (égalité, diversité, inclusion). Une initiative conçue et initiée par le groupe Femme, politique et démocratie.





«L’EDI c’est pour tout le monde. Ça va au-delà de l’inclusion des femmes. La société est rendue au point où il faut faire de la place aux personnes handicapées, immigrants, aux membres de la communauté LGBTQ+, aux personnes racisées... C’est d’autant plus important dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre: si on n’arrive pas à les retenir dans la région, ces gens vont repartir», fait valoir Mme Charrette.





L’agente de liaison pour l’Estrie du Défi parité+ EDI œuvre actuellement à convaincre le milieu municipal à l’importance d’élaborer une politique, de mettre en place un comité mixte (composé d’élus, de fonctionnaires et de divers représentants) et de rédiger un plan d’action en faveur de l’EDI. Mme Charrette est là pour aider le groupe de travail dans toutes les étapes du projet.





«Ça ne coûte rien aux municipalités mais j’ai besoin de gens afin qu’on puisse mettre en place des actions en faveur d’une société plus inclusive. C’est très difficile de s’intégrer lorsqu’on n’a pas de réseau, lorsqu’on arrive dans un milieu où on ne parle pas notre langue, où on ne connait personne…»