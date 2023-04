Le Blues du temps qui passe - Claudia Collard : Culture Théâtre

Touchant, le comédien Martin Drainville dans le rôle du Boss. (Photo Danny Taillon) Guy, Danielle et Réjean Brochu, incarnés par Steven Lee Potvin, Miryam Amrouche et Frédéric Lemay. (Photo Danny Taillon) Réjean et monsieur Savard, interprétés par Frédéric Lemay et Claude Despins. (Photo Danny Taillon)

Le gaz bar et son Boss, ses enfants Danielle, Réjean et Guy qui ont le regard tourné vers l’avenir, la faune qui gravite autour du commerce du quartier Limoilou : Jos, Monsieur Savard, Ti-Pit, Boivin… Dans le monde en transformation de la fin des années 80, ici tout semble figé dans le temps. Gaz Bar Blues, c’est cette dualité entre les idéaux d’une époque révolue et l’attrait pour l’inéluctable «progrès». L’adaptation théâtrale du film de Louis Bélanger en fait la touchante démonstration.

Martin Drainville incarne à merveille Le Boss dans cette oeuvre revisitée par David Laurin et mise en scène par Édith Patenaude. Sa présence sur scène, où le non-verbal parle autant que les mots, a quelque chose de familier, rappelant ce proche ou cette connaissance, dont les traits fatigués trahissent à la fois les nombreuses heures travaillées et l’impuissance face au temps qui passe, entraînant trop de changements dans son sillage. Un jeu épuré, où pourtant passe toute une gamme de sentiments.





Les autres comédiens, Bertrand Alain, Myriam Amrouche, Claude Despins, Francis La Haye, Hubert Lemire, Steven Lee Potvin et Jean-François Poulin, sont également les musiciens qui interprètent une trame sonore signée Mathieu Désy. Un résultat époustouflant, auquel s’ajoute un module tournant représentant le bâtiment du gaz bar, ponctuant le temps qui avance malgré la résistance.





Tous les personnages sont interprétés avec justesse, si bien qu’on les aime ou les hait aisément. On s’attache aux monsieur Savard, Jos et Ti-Pit, même s’ils collent au gaz bar toute la journée faute de mieux. Compagnons d’infortune pour qui l’échange de blagues et taquineries prend des airs de fête quotidienne. On comprend Réjean et son désir de voir le monde, Guy et sa passion pour la musique, Danielle pour son rêve de voir le gaz bar emprunter le chemin de la modernité. Et Le Boss, qui souhaite avant tout garder son monde autour de lui, quitte à perdre de l’argent au lieu d’en gagner.





Sans doute que cette pièce présentée lundi à la Salle Montignac n’a laissé personne indifférent. Parce qu’on est tous témoins du temps qui passe…