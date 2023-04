Une douce réflexion sur le grand départ - Claudia Collard : Culture Théâtre

Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir est une pièce empreinte de tendresse et de bouffonnerie.

Des élèves de la 3e à la 6e année fréquentant les établissements d’enseignement primaire du Centre de services scolaire des Haut-Cantons (CSSHC) ont eu droit à une sortie culturelle cette semaine, leur permettant d’assister à la pièce Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir. Une douce réflexion sur la mort mais surtout sur la vie et son lot de petits bonheurs, sur l’amour et l’amitié.

Ernest, Stanislas et Désiré, trois vieillards qui demeurent ensemble, apprennent par lettre que tous leurs jours de vie sont épuisés. Prétexte à un déferlement d’émotions, d’où triomphent sourire et rire à travers l’évocation de souvenirs. Une amusante façon d’aborder le sujet encore tabou de la mort, grâce au jeu empreint de bouffonnerie, gestuelle et port de demi-masques à l’appui. On s’attache aux personnages, à la tendre amitié qui les unit, à la candeur de leurs constatations.





Ce texte de l’auteure néerlandaise Suzanne van Lohuizen, traduit par Marijke Bisschop et dont la mise en scène est signée Johanne Benoit, campait les comédiens Vania Beaubien, Alexandre L’Heureux et Isabel Rancier. Cette coproduction du Théâtre du Frèt en collaboration avec le Théâtre Ciel Ouvert a été présentée ici grâce au programme de sorties scolaires en milieu culturel, avec la collaboration du CSSHC et des diffuseurs du territoire, dont le Comité culturel Mégantic.