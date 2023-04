Douze nouveaux services de garde en deux ans dans le Granit - Rémi Tremblay : Actualités

Le bâtiment municipal de Val-Racine.

(RT)- La région du Granit peut se considérer choyée de pouvoir offrir 63 nouvelles places en milieu familial. Le bureau coordonnateur du CPE Sous les Étoiles qui coordonne les milieux familiaux a accrédité 12 responsables en service de garde éducatif (RSGE) dans plusieurs municipalités de la MRC. Ces places ont permis à plusieurs familles de la région d’inscrire leur enfant dans un milieu où la qualité éducative sera au rendez-vous.

Le comité garderie du Granit a collaboré à cette avancée en développant un programme de subvention de démarrage pouvant aller à plus de 2 250$ par RSGE. Grâce à la contribution financière de la SDEG, de la SADC région de Mégantic et du député François Jacques, 11 RSGE ont eu la chance d’en bénéficier. Jusqu’en mars 2024, un montant de 3 500$ est ajouté via les fonds du ministère de la Famille.





De plus, depuis l’arrivée des projets pilotes en communauté, le BC a reçu l’autorisation de développer deux autres projets qui ont vu le jour à Stratford ainsi qu’à Val-Racine. Ces projets dans la communauté consistent à permettre à deux RSGE d’accueillir 12 enfants sous le même toit dans un bâtiment municipal. Ces deux municipalités ont donc ajouté 12 places subventionnées pour les familles dans leur secteur respectif. Ce nouveau mode de garde a permis une nouvelle collaboration et implication des municipalités et une bonification de l’offre de services offerts à leurs résidents.





Le maire de Val-Racine, Pierre Brosseau, ne se le cache pas: «Pour notre municipalité, ce sera un atout important pour attirer et retenir de jeunes familles.» Le mérite revient à la conseillère Frédérique Vachon, élue en novembre 2021 et nouvelle maman depuis 10 mois. «Elle a mis beaucoup de cœur, d’attention et d’énergie depuis plusieurs mois. Des parents ont même dit à Frédérique qu’ils n’attendaient que ça pour venir s’installer chez nous. C’est merveilleux.»