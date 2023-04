Ensemble pour la protection du lac Mégantic et son bassin versant - : Actualités Environnement

L’APLM est présentement en campagne d’adhésion.

L’Association pour la protection du lac Mégantic et son bassin versant (APLM) amorce sa 39e année avec le lancement de sa campagne Ensemble pour la protection du lac Mégantic et son bassin versant.

«C’est l’occasion pour les anciens et les nouveaux membres de poser une action concrète pour le lac Mégantic et son bassin versant!», communique le président de l’APLM Robert Mercier.





Dans le cadre de la campagne d’adhésion, l’APLM procédera à un tirage parmi les membres qui se seront inscrits avant le 5 août. Trois prix, liés aux enjeux de la protection du lac et son bassin versant, sont offerts gracieusement par les partenaires. Un prix «renaturalisation des rives» consistant en un ensemble de végétaux sélectionnés pour les bandes riveraines d’une valeur de 100$, un prix «quiétude sur le lac», soit une demi-journée à la découverte du lac en kayak, en canot, en pédalo ou en planche à pagaie et un prix «actions face aux espèces exotiques envahissantes», prenant la forme de lunettes polarisées pour la détection du myriophylle à épis.





Ayant pour mission de protéger et mettre en valeur la richesse du lac Mégantic et son bassin versant pour le bien de tous et des générations futures, l’APLM poursuit ses actions grâce à l’appui de ses membres et en collaboration avec les acteurs du milieu face aux enjeux prioritaires, notamment l’érosion, la sédimentation et la pollution, les espèces exotiques envahissantes dont le myriophylle à épis, la conservation des milieux naturels (milieux humides, rives, habitats fauniques, paysages) et l’harmonisation des usages.





«Plusieurs progrès ont été réalisés et font en sorte que le lac jouit d’une situation enviable parmi les lacs du sud du Québec. Toutefois, les pressions sont toujours présentes et il est essentiel de rester vigilant et d’agir ensemble», fait valoir M. Mercier, indiquant qu’on peut obtenir plus d’information via la page Facebook de l’APLM.





La cotisation annuelle de 25$ peut être payée via paypal.me/APLM1984 ou par la poste à APLM, C.P. 281, Lac-Mégantic (QC), G6B 2S6.