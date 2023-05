Le projet Le Chevalier lèvera de terre - Rémi Tremblay : Actualités Économie

À gauche, le député François Jacques, David Therrien, Genevière Perreault et Martine Beaudoin, membres du comité consultatif, derrière : Benoit Vachon et le Grand Chevalier Richard Boulanger. À droite : Léon Ducharme, la mairesse Julie Morin, Mario Blais,

Le gouvernement du Québec accorde 800 000$ pour la construction du projet Le Chevalier, sur la rue Frontenac. Une somme équivalente à la contribution des Chevaliers de Colomb qui assumeront la gestion du bâtiment de plus de 10 millions, dont la première pelletée de terre pourrait être effectuée dès ce printemps.

L’annonce officielle par le député François Jacques survient trois semaines après celle de La Capitainerie à la marina de Lac-Mégantic, deux projets priorisés dans la redistribution, par le gouvernement, d’une somme de 19 millions obtenue à la suite d’un jugement de la Cour supérieure, devant servir au financement de projets significatifs pour la population de Lac-Mégantic.





Le bâtiment Le Chevalier comprendra 21 appartements abordables et à prix modique, ainsi qu’une salle accessible à l’ensemble de la communauté pour la tenue de diverses activités.





«En contribuant à ce projet, nous souhaitons aider les Chevaliers de Colomb à se rebâtir et à retrouver la place que la tragédie leur avait enlevée. Ces nouveaux logements et cette nouvelle salle sont plus que bienvenus dans la région. En plus d’être bénéfique pour toute la communauté, le futur bâtiment contribuera à revitaliser et dynamiser notre centre-ville», a transmis le député, lundi, en présence d’un groupe de Chevaliers, dont le Grand Chevalier Richard Boulanger.





«La Ville est très heureuse de voir cette aide gouvernementale s’ajouter à celle de plusieurs autres partenaires afin de permettre, enfin, la concrétisation d’un projet phare pour le nouveau centre-ville. Ce projet rassembleur et innovant s’inscrit parfaitement dans la volonté de la ville de développer un centre-ville habité et générateur d’activités économiques et sociales», a déclaré pour sa part la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin.





Les plans d’architecte sont sur la planche à dessin depuis plusieurs mois. Certains changements ont dû être adoptés, notamment en raison des exigences de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il est prévu que le bâtiment soit connecté au microréseau électrique. «La pandémie ne nous a pas aidés dans tout ça, mais le projet est en bonne voie. On va faire ce qu’on faisait avant (la tragédie). Et avec la clientèle du Microtel, il y a des choses qu’on pourra faire avec cette clientèle-là», affirme le Grand Chevalier Richard Boulanger.





«On espère d’ici ce printemps faire la première pelletée de terre, ajoute Mario Blais, qui a pris la relèvede Pierre Bédard en cours de route. Les locataires pourraient entrer dans le bâtiment dès le printemps 2024. Les plans et devis sont complétés et toute la partie ingénierie. Hydro-Québec investit beaucoup d’argent, il en fait un bâtiment modèle. Ils veulent expérimenter des technologies à la fine pointe pour des logements à prix modique, à prix abordables. Des technologies qu’Hydro-Québec est en train de déployer. Des équipements ont été achetés par Hydro-Québec.»





La mairesse de Lac-Mégantic est enthousiaste: «Pour la petite histoire, je suis devenue mairesse en novembre 2017 et le premier appel que j’ai fait de mon nouveau bureau, c’est aux Chevaliers de Colomb à M. (Denis) Lacroix. C’était important déjà que la ville signifie qu’elle allait soutenir les Chevaliers. Depuis, il s’est passé beaucoup de choses, beaucoup d’idées de projets, beaucoup d’opportunités. Les Chevaliers ont toujours soutenu la communauté. Le besoin aujourd’hui, c’est du logement, du logement à prix abordables, à prix modiques. Les Chevaliers s’adaptent aux besoins de la communauté. C’est intéressant de les voir s’impliquer dans ce domaine-là. Ultimement, la salle communautaire va permettre le déploiement de projets touristiques. La Ville et la région de Mégantic souhaitent se tourner vers l’attraction de mini-congrès. C’est l’ensemble de la communauté qui souhaite attirer de nouveaux congrès pour étirer la saison touristique. La volonté du fonds c’était de reconstruire le centre-ville de combler un besoin qui n’avait pas été comblé depuis la tragédie et clairement ce projet-là y répond.»





Le député Jacques abonde dans le même sens. «Les Chevaliers ont beaucoup donné et se sont toujours grandement impliqués à soutenir la communauté de la grande région de Lac-Mégantic et du Granit. Aujourd’hui, nous devons en quelque sorte leur retourner l’ascenseur. Le futur bâtiment aura plusieurs vocations. Ces nouveaux logements sont plus que bienvenus dans la région. La subvention que nous octroyons servira plus spécifiquement à la construction d’une salle communautaire qui offrira à toute la population un lieu de rassemblement moderne et accueillant. L’idée derrière ce projet est de rebâtir et améliorer un lieu qui nous a été enlevé lors de la tragédie.»





Quant aux autres annonces à venir, François Jacques ouvre la porte à des projets qui ne seront pas réalisés par des promoteurs individuels ou encore par des organismes. «Certains projets seront soutenus et réalisés par la Ville de Lac-Mégantic, étant donné que ces projets se situent sur des terrains de la Ville. Notre objectif était et demeure de nous assurer que les sommes profitent à l’ensemble de la communauté. Une analyse approfondie par les fonctionnaires est en cours pour les projets à venir.» Trois autres annonces seraient attendues dans les prochaines semaines.