Méthamphétamine: opération à grande échelle jusqu’à Ste-Cécile-de-Whitton - Rémi Tremblay : Actualités Faits divers

Le réseau de la vente de méthamphétamine est présent partout au Québec et ici en région où les policiers exercent une vigilance serrée.

Une vaste opération policière interrégionale en lien avec la production et la distribution de méthamphétamine ont conduit les enquêteurs à travers plusieurs régions du Québec, de Gatineau au Saguenay et de Laval jusqu’à Sainte-Cécile-de-Whitton, le 27 avril, multipliant les perquisitions et la saisie de différentes drogues et de biens matériels, tels des armes et des véhicules.

L’opération de l’Escouade régionale mixte, qui découle d’informations obtenues du public, a mobilisé plus de 200 policiers de différentes unités d’enquête de la Sûreté du Québec et de ses partenaires. En Estrie, trois résidences ont été perquisitionnées à Richmond, Cleveland et Sainte-Cécile-de-Whitton. En plus d’une automobile, les policiers de l’Estrie ont saisi 1 600 comprimés de méthamphétamine, un peu de cocaïne, des médicaments disponibles sous ordonnance, 7 500$ en argent, 10 000 cigarettes, une arme de chasse tronçonnée et une presse.





Dans l’ensemble du territoire perquisitionné au Québec, le bilan de l’opération fait état de 900 000 comprimés de méthamphétamine, 80 kg de méthamphétamine prête à transformer en comprimés, 4,3 kg de méthamphétamine pure, 2 kilos de cocaïne, 1 kg d’ecstasy, 1 200 comprimés de médicaments disponibles sur ordonnance, 212 kg de produits précurseurs, 78 gr de wax, 48 buvards et une quantité de haschich. Parmi les biens saisis : plus de 157 000$ en argent canadien, neuf armes à feu dont huit armes de poing, du matériel de production dont deux presses, six mélangeurs, 178 poinçons, des fours et broyeurs. Deux résidences ont également été saisies en bien infractionnel, une à Sainte-Sophie et une autre à Saint-Eustache, dans la région des Laurentides, ainsi que 10 véhicules.