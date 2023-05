Inauguration de la Caserne Raoul-Perron - Claudia Collard : Actualités

Attendue depuis plus de 25 ans, la nouvelle caserne incendie de la rue Komery était plus que nécessaire, ont transmis tous les intervenants qui ont pris la parole lundi, lors de son inauguration. Construit au coût de 7,85M$, le bâtiment répond aux normes actuelles tout en offrant aux 35 pompiers volontaires un lieu de travail accueillant et sécuritaire, a transmis le directeur du Service de Sécurité incendie, Denis Godin.

«La relocalisation de la caserne était un projet nécessaire afin d’améliorer la sécurité de nos pompiers, mais aussi pour améliorer le temps de réponse aux sinistres puisque tous les véhicules d’urgence se trouvent désormais au même endroit au lieu de trois endroits différents», a transmis M. Godin, mentionnant que l’ancienne caserne du boulevard Stearns, construite en 1961, présentait de nombreuses lacunes et problématiques tant pour les opérations que pour la mise à niveau de la santé et sécurité.





Le bâtiment, dont la construction s’est échelonnée entre février 2022 et l’hiver 2023, totalise une superficie de 1050 mètres carrés sur ses deux étages. En plus du garage, on y retrouve des espaces de formation et de repos ainsi que les bureaux administratifs du Service de Sécurité incendie. Outre Lac-Mégantic, la caserne desservira les territoires de Frontenac, Marston et Piopolis, en vertu d’une nouvelle entente intermunicipale signée en mars dernier.





Parmi les personnes présentes à l’événement du 8 mai, les membres de la famille de Raoul Perron assistaient à l’inauguration de la caserne qui porte son nom. L’ancienne caserne portait aussi ce nom, en l’honneur de celui qui a œuvré 34 ans pour la Ville, dont 28 en tant que chef de police et incendie. «Il a marqué notre communauté, tant par son dévouement que par sa loyauté. On dit de lui qu’il était un homme simple et sincère, une source d’inspiration», a transmis la mairesse de Lac-Mégantic Julie Morin.





Cette dernière a rappelé que la Ville a investi 3,9 M$ dans ce projet de 7,85 M$ et qu’une subvention de 3,5 M$ a été octroyée par le gouvernement du Québec via le programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) du MAMH. «Lac-Mégantic et les municipalités avoisinantes pourront désormais compter sur cette infrastructure moderne et sécuritaire, et nous en sommes heureux», a partagé le député provincial François Jacques.





En outre, Développement économique Canada a investi 360 000 $ permettant d’équiper et de raccorder la nouvelle caserne au microréseau. Son toit compte près de 200 panneaux solaires bifaces pour la production d’énergie renouvelable ainsi que des batteries de stockage favorisant notamment une meilleure résilience électrique du bâtiment en cas de panne. L’ajout d’un système de gestion et de contrôle permettra par ailleurs de diminuer la demande énergétique en période de pointe.