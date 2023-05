Formation permanente en SPU à l’automne 2024 - Claudia Collard : Actualités Éducation

Jean-Sébastien Marcil (enseignant), Amélie Bernier (technicienne en travaux pratiques), Jérôme Boulanger (enseignant), Jérémie Laurier (technicien en travaux pratiques), Mireille Cyr (enseignante), André Laflamme (technicien en travaux pratiques), François Jacques (député de Mégantic), Caroline Bouchard (directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches), Jean-Philippe Vachon (directeur des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce-Appalaches).

À compter de l’automne 2024, le programme de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU) sera offert de façon permanente au Cégep Beauce-Appalaches. La première année de la formation se déroulera au campus de Lac-Mégantic et les deux suivantes à celui de Saint-Georges.

«L’arrivée de cette autorisation permanente permettra de déployer un programme attractif pour lequel les besoins de main-d’œuvre sont importants et ce, à long terme. Cette annonce assure non seulement la pérennité du campus de Lac-Mégantic mais contribuera également à créer une atmosphère dynamique et stimulante pour l’ensemble de la communauté», a laissé entendre Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches (CBA).





«Maintenant, de la Rive-Sud du Saint-Laurent jusqu’au Granit, la meilleure option pour être formé en SPU sera celle du Cégep Beauce-Appalaches», mentionne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, précisant que la formation répondra aux mêmes standards de qualité que celle en cours, implantée en 2021 en collaboration avec le Cégep de Sherbrooke, incluant «un volet grands espaces, plein air et intervention en milieu aquatique à Lac-Mégantic et un volet dans un milieu plus urbain du côté de Saint-Georges.»





En plus du personnel enseignant et technique, le programme SPU compte sur l’apport de partenaires en services ambulanciers. Présent à la conférence de presse donnée au Campus Lac-Mégantic, le député François Jacques a salué l’annonce du 12 mai, qui bonifie l’offre du campus Lac-Mégantic, un établissement «qui permet de retenir nos jeunes mais aussi d’en attirer», en plus d’y accueillir un programme de qualité «qui forme des professionnels de première ligne, qui aident des gens et sauvent des vies». M. Jacques a aussi souligné «l’engagement indéfectible de la Fondation du CBA et de tous les partenaires qui s’impliquent dans l’achat d’équipements.»