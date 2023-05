La chanson Amour et courage, un geste du cœur - Claudia Collard : Culture Musique

Yvan Pion, auteur et compositeur de la chanson Amour et courage. Des élèves de Notre-Dame-de-Fatima ont pris part, par groupe de quatre, à l’enregistrement de la chanson Amour et courage le 12 mai dernier. (Photo: Charles-Antoine Dumas)

Nouvellement arrivé dans la région, Yvan Pion a choisi de poser un geste du cœur à l’endroit de tous ceux et celles qui ont dû se reconstruire à la suite de la tragédie du 6 juillet 2013. Dix ans après les événements, celui qui a mené une carrière en travail social en plus de nourrir sa passion pour la musique, a composé la chanson Amour et courage, enregistrée avec le concours d’élèves de l’école Notre-Dame-de-Fatima et de membres de la chorale Les Voix Liées.

Charmé par l’environnement et l’énergie de Lac-Mégantic et des environs, celui qui résidait auparavant à Saint-Hyacinthe s’est installé ici le 20 mars dernier en compagnie de sa conjointe, Brigitte Savoie, auparavant domiciliée à Saint- Cyrille-de Wendover. Déjà touché par la tragédie -le même tracé ferroviaire passant juste derrière chez lui-, Yvan Pion a rapidement été inspiré.





«Pour moi, ce ne sont pas les contrats les plus lucratifs en musique qui ont été les plus stimulants mais plutôt ceux faits bénévolement, des gestes du cœur», partage-t-il, laissant entendre que la chanson Amour et courage a été composée dans ce même esprit. Une chanson tonique, où la vie l’emporte sur l’adversité.





«La passion, l’enthousiasme, c’est ça qui nous maintient en vie. C’est ça qui fait que malgré les grandes épreuves, c’est notre passion qui fait qu’on survit, qu’on fleurit, qu’on donne le goût aux autres d’être qui ils sont. C’est une chanson sensible et sensée à la fois, où on reconnait la souffrance, mais où on reconnait aussi que l’avenir est là, qu’il commence ici et maintenant», illustre son compositeur.





Si lui et sa conjointe interpréteront les couplets, Yvan Pion a choisi de mettre à contribution des membres de la communauté pour le refrain. Le vendredi 12 mai, une quarantaine d’élèves de la 4e à la 6e année de l’école Notre-Dame-De-Fatima prenaient part à l’enregistrement des paroles sur l’heure du midi. L’enseignant en musique Charles-Antoine Dumas communique que les écoliers ont été recrutés sur une base volontaire. «Nous avons eu deux midis de pratique avant l’enregistrement. Je suis très content d’embarquer dans ce projet-là, c’est une belle expérience que je peux offrir à mes élèves. Il n’y a pas beaucoup d’enfants du primaire qui ont l’opportunité de faire un enregistrement de qualité studio, avec micro et écouteurs», partage M. Dumas, soulignant l’aspect joyeux d’Amour et courage. «C’est vraiment une chanson qui nous projette vers l’avant. Et des enfants qui chantent, ça donne vraiment une énergie de renouveau.»





L’enregistrement du refrain, réalisé avec le concours de Marc Pouliot de Lambton, compte aussi sur l’apport de membres de la chorale Les Voix Liées, qui se sont réunis pour l’occasion ce jeudi 18 mai dans le local de la FADOQ de Lac-Mégantic. Le mixage sera pour sa part effectué au studio de Mario Hébert, à qui l’on doit notamment les arrangements de l’album Miserere de Bruno Pelletier.





La chanson Amour et Courage sera distribuée gratuitement à la population sous format MP3, selon une méthode qui reste à définir, indique M. Pion, qui sollicitera diverses organisations à cet effet, souhaitant évidemment qu’on puisse entendre sa pièce cet été, à travers les nombreuses activités déployées dans le cadre des commémorations du 10e anniversaire de la tragédie.





(Voir vidéo de l'enregistrement de la chanson ci-bas)