Blabla fait éclater les normes de beauté - Claudia Collard : Actualités Économie

Rose Houle Masson et Marie-Pier Brosseau, cofondatrices de Blabla sous-vêtements.

Rose Houle Masson avait à peine 10 ans lorsqu’elle a été confrontée à une injuste réalité. «J’ai dû commencer à magasiner dans la section de sous-vêtements pour femmes adultes. Je n’étais pas bien plus grande, mais j’avais beaucoup plus de seins que toutes les fillettes de mon âge. Trouver une bralette à ma taille, c’était impensable; et je détestais tellement porter une brassière à cerceaux!», relate celle qui a cofondé l’entreprise Blabla sous-vêtements afin de répondre aux besoins de celles vivant avec cette même réalité.

La jeune femme domiciliée à Sainte-Cécile-de-Whitton et son associée, la Sherbrookoise Marie-Pier Brosseau, ont créé le site transactionnel blablasousvetements.com , qui offre pour l’instant deux modèles de bralette, soutien-gorge sans armature, pour les tailles C à H. «Déconstruire et reforger les normes de beauté est la mission que je me suis donnée avec ce projet. C’est en rencontrant Rose que je me suis rendu compte de l’injustice que les femmes de tailles plus grandes vivent et je trouvais aberrant qu’il n’y ait rien pour elles!», partage Marie-Pier.





Les fondatrices misent sur des produits durables, dans une optique écoresponsable, entièrement conçus et fabriqués au Québec. «Mon rêve derrière Blabla est d’offrir aux femmes une bralette dans laquelle elles se sentent bien dans leur peau», communique Rose, qui dit avoir vécu l’enfer à l’adolescence. «En essayant toutes les brassières de La Senza ou bien de la Vie en Rose, je ne trouvais aucun modèle qui me faisait. C’était assez gênant! À 14 ans, je portais du 34E ou F parfois! C’était impossible d’en trouver une qui pouvait faire à mon petit tour de taille. En fait, les grandes chaînes donnent l’impression que plus tu as de gros seins, plus tu es ronde et large au niveau du buste! C’est une fausse conception du corps de la femme!», fait-elle valoir, ajoutant que l’entreprise souhaite élargir son offre afin de répondre aux besoins des toutes les femmes qui n’arrivent pas à se trouver une bralette «confortable, sexy et surtout abordable» sur le marché actuel.





Les deux cofondatrices souhaitent aussi que leur nouvelle entreprise contribue à abolir les tabous et les normes sociales qui prévalent sur les corps des femmes, célébrant du même coup leur diversité.