Maison des aînés: début des travaux - Rémi Tremblay : Actualités Santé

Devant le chantier de construction de la future maison des aînés : Pierre Latulippe du comité Vigie-Santé; Nathalie Sheehan, directrice de l’hébergement de soins de longue durée du CIUSSS; Stéphane Tremblay, président directeur général du CIUSSS, la minis

La ministre responsable des Aînées et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et le député de Mégantic, François Jacques, ont souligné, le 26 mai, le début des travaux de construction de la nouvelle maison des aînés à Lac-Mégantic. La firme Pomerleau de Lévis a obtenu le contrat pour 66 820 708$. Les travaux d’excavation et de préparation du site ont été confiés à deux firmes régionales, Lafontaine et Fils et Excavation R. Paré de Saint-Ludger.

«Le gouvernement va de l’avant. Malgré les défis que nous avons, malgré certaines difficultés et malgré la pénurie de main-d’œuvre, nous avons besoin au Québec d’avoir ces maisons pour offrir le meilleur aux aînés du Québec en terme d’hébergement. Le projet, ici, a été planifié par la communauté, par les usagers et par les différents acteurs politiques. Ce seront 99 places, dont neuf nouvelles places, incluant trois unités de réadaptation fonctionnelle intensive. Et bonne nouvelle, le Centre de jour va pouvoir être relocalisé», a livré la Ministre déléguée, devant un parterre d’invités, parmi lesquels le directeur général du CIUSSS de l’Estrie CHUS, Dr Stéphane Tremblay et le président du conseil d’administration, Jacques Fortier.





Un moment important pour le député François Jacques. «C’est un dossier que j’ai suivi depuis très longtemps. J’ai vécu plusieurs années comme parent de bénéficiaires du 4e étage. Ma grand-mère maternelle a été ici pendant 18 mois (1985-1986), ma grand-mère paternelle pendant plus de 11 ans.» En février 2018, lors d’une première annonce par le ministre de la Santé de l’époque, le libéral Gaétan Barette, François Jacques était présent comme conseiller municipal à la Ville de Lac-Mégantic. «L’annonce n’était pas attachée aucunement, nulle part. Quand j’ai été élu comme député, je suis parti à zéro avec un projet qui existait, mais qui n’existait pas vraiment, je l’ai mis dans les cartons (du gouvernement Legault) pour qu’il puisse avancer. Je remercie Marguerite (Blais) d’être venue ici en 2020 visiter les installations. Marguerite a pu constater de ses yeux que ça n’avait aucun sens ce qui se passait ici.» Changement de chaises, le président du Conseil du trésor passe à la Santé et Sonia Lebel prend sa succession. Puis, en campagne électorale, août et septembre 2022, premier signe que la maison des aînés c’est du sérieux, la Société québécoise des infrastructures prépare le terrain avec le déplacement des installations électriques derrière le Centre hospitalier. «Sans toute la mobilisation citoyenne, ce ne serait pas arrivé», ajoute le député.





Ce jour de la première pelletée de terre, le président du conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie CHUS, Jacques Fortier, l’admettra: «On sait à quel point la population est vieillissante partout au Québec et on constate les besoins pour les aînés en terme d’autonomie. Les besoins de la population évoluent et nous avons à cœur d’évoluer dans le même sens, offrir des soins adaptés et collés à la réalité.»