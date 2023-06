C’est un départ pour Bolides en ville ce dimanche! - : Actualités Communauté

Quinze équipes rivaliseront de plaisir et d’originalité pour la 3e édition de Bolides en ville, activité organisée par la Maison de la Famille du Granit ce dimanche 11 juin. Toute la population est conviée à cet événement festif, qui se déroulera dans le stationnement du Maxi Lac-Mégantic de 10h à 15h. Invitation à apporter sa chaise et sa gourde d’eau (station de remplissage sur place). En plus des courses pour les bolideurs, le site offrira un espace familial et du maquillage pour les enfants. En vente sur place, popcorn et barbe à papa, en plus de produits de cantine et de bar alternatif. L’entrée sur le site est gratuite. Il sera toutefois possible de verser une contribution volontaire afin de soutenir l’organisme. L’activité se déroulera beau temps, mauvais temps.