Campus de Lac-Mégantic: dernière ligne droite vers l’objectif de 200 000$ - Rémi Tremblay : Actualités Éducation

Dans l’ordre habituel, Marie-Josée Bolduc, la préfet Monique Phérivong Lenoir, Antoine Leclerc (Jean Coutu), les coprésidents de la campagne de financement, Kathy Paré et Philippe Foley.

Sur un objectif initial de 200 000$, la campagne de levée de fonds de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches pour le campus de Lac-Mégantic a déjà récolté 182 780$. La dernière ligne droite afin de faire grimper le thermomètre à son maximum suppose une contribution accrue de la population du Granit qui ne représente pour l’instant que 250$ sur le cumulatif atteint en date du 30 mai.

«Tous ensemble, comme communauté, donnons-nous la possibilité de garder nos jeunes dans notre belle région en leur offrant un milieu scolaire dynamique et stimulant. Ils sont la relève. L’important n’est pas le montant du don, mais d’avoir contribué à ce projet pour notre région», ont lancé d’une même voix les coprésidents de la levée de fonds, Kathy Paré et Philippe Foley, le 6 juin, devant un parterre d’acteurs du milieu socio-économique.





La préfet de la MRC du Granit, Monique Phérivong Lenoir, a annoncé que la table des maires avait voté une contribution à la campagne pour l’équivalent de 80¢ par habitant annuellement pour les cinq prochaines années. La MRC du Granit compte un peu plus de 22 000 habitants, ce qui porterait sa contribution à 17 600$ par année. Ensemble, les différents organismes ont fourni 138 180$ et les entreprises locales 44 350$. «À ceux qui hésiteraient encore, ne perdez plus de temps, contribuez», a lancé la préfet.





Les fonds récoltés seront utilisés en appui aux projets pilotes, aux bourses d’études et aux activités socioculturelles du campus de Lac-Mégantic. Ils serviront notamment à pourvoir le programme d’études de Soins préhospitaliers d’urgence d’équipements spécialisés dont des moniteurs défibrillateurs.





Treize ambassadeurs et ambassadrices, tous d’anciens étudiants et étudiantes du campus Lac-Mégantic, ont participé à la campagne. Parmi les donateurs, la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit. «En s’impliquant auprès de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, Desjardins souligne son engagement dans le secteur de l’éducation en contribuant à enrichir la vie des personnes et des collectivités», a partagé la vice-présidente de la Caisse, Marie-Josée Bolduc.





«C’est important de soutenir la relève et on croit fermement que ça passe par supporter nos étudiants dans notre communauté avec un milieu de vie beaucoup plus dynamique et leur offrir des installations et des équipements de haute qualité pour mieux retenir notre jeunesse à Lac-Mégantic et permettre la jeunesse de l’extérieur de venir s’y installer, particulièrement dans un contexte où la main-d’œuvre est de plus en plus difficile à recruter. J’invite la communauté d’affaires et les différents acteurs du milieu à se joindre à nous afin d’atteindre les objectifs et même de les dépasser», a lancé pour sa part Antoine Leclerc, copropriétaire du Jean Coutu de Lac-Mégantic.