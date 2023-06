Hommage à Jean B. Roy - : Opinion

Jean B. Roy en compagnie de l’actuel président de l’APLM, Robert Mercier.

À l’occasion de la Journée des associations riveraines de la MRC du Granit, tenue le 5 juin, un hommage a été rendu à Jean B. Roy pour son engagement remarquable envers la protection du lac Mégantic et son bassin versant. Pendant plus de 25 ans, il a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à la préservation de cet écosystème fragile.

À titre de président de l’Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) et son bassin versant pendant plus de 15 ans, Jean a été un véritable chef de file pour la communauté locale. Sous sa direction, l'APLM a mené plusieurs initiatives visant à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux locaux. Jean a également travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements locaux et régionaux pour garantir une gestion responsable et durable du lac Mégantic.





Outre son rôle de président, Jean a également été un administrateur dévoué pendant plus de dix ans après avoir cédé la présidence. Son expertise en matière de surveillance de la qualité de l’eau a été particulièrement précieuse pour l’APLM. En tant que responsable du Réseau de surveillance volontaire des lacs, Jean a effectué des relevés réguliers pour mesurer l’évolution de la santé du lac et fournir des données essentielles à la communauté scientifique.





Au-delà de ses contributions formelles à l’APLM, Jean a également été un modèle de leadership communautaire. Il a organisé des événements publics pour encourager la participation citoyenne et la sensibilisation à la cause environnementale. Son engagement a également inspiré de nombreux bénévoles et militants qui ont suivi ses traces pour protéger le lac Mégantic et son bassin versant.





Alors que Jean annonce son retrait de l’administration de l'APLM, nous tenons à exprimer notre gratitude pour sa contribution inestimable à la communauté et à l’environnement. Sa présence et son engagement ont été essentiels pour protéger le lac Mégantic et son bassin versant. Nous sommes convaincus que son héritage continuera d’inspirer la communauté à poursuivre cette noble mission.





Au nom de tous les administrateurs antérieurs et actuels de l’APLM, merci, Jean, pour tout ce que tu as accompli pour nous et pour les générations futures.





Robert Mercier

Président de l’APLM