Chanson à saveur estivale pour Rock this Country - Claudia Collard : Culture Musique

Mario Baillargeon en compagnie de Boby B. Jones.

Finally it’s Friday! Titre du nouveau single de Rock this Country, qui sortira le 21 juin sur toutes les plateformes d’écoute. «C’est une chanson à saveur estivale, au son country pop, qui parle de plaisir; c’est la fin de semaine, c’est le temps d’aller à la plage, fêter avec les amis, prendre un verre…», décrit Mario Baillargeon, cofondateur du groupe, ajoutant qu’un album suivra vers la fin de l’été.

Le Méganticois d’origine établi à Montréal depuis plusieurs années souhaite que cette pièce à saveur festive créé un engouement en vue du second album de Rock this Country, dont la sortie est prévue au plus tard début septembre. La musique de Finally it’s Friday a été composée par son partenaire, Boby B. Jones, qui signe aussi le texte en collaboration avec Mario.





Si le son du single à venir est à saveur country pop (incluant notamment des instruments comme le ukulélé et guitare pedal steel pour la note «hawaïenne»), c’est le country rock qui caractérisera les sept autres pièces du futur album, dont le titre reste à définir. «On travaille avec le studio Audiolab de François Parent, qui va faire le mixte final. C’est un type génial; on l’appelle le magicien; on a vraiment une belle collaboration», informe celui qui porte le nom de Mark Baller sur scène.





«Les thèmes abordés dans l’album portent sur des sujets personnels mais qui touchent plein de gens, comme l’amour de la musique, un trip de pêche entre gars où on décroche de la routine et une chanson sur les métiers d’urgence», partage l’ambulancier de métier. D’ici sa sortie, Rock this Country sera en spectacle le 20 juillet au Nouveau-Brunswick et au Festival de l’Épi de Scott le 19 août.