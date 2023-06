Foire ou Ã©tats dâ€™Ã¢me!

En lisant dans le journal la planification pour souligner le dixième anniversaire de cette maudite tragédie survenue le 6 juillet 2013, j’ai pensé à ce que fut et est devenue ma ville depuis cette date fatidique. En regardant la page centrale publiée dans le journal L’Écho de Frontenac, j’ai vu l’étalage de photos et la liste des invités pour des rencontres qui se veulent réconfortantes. Cela m’a fait penser aux foires du 16e au 18e siècle : ensemble des spectacles donnés à Paris. Voici qu’en 2023, j’y retrouve une certaine similitude. Pour qui? Pourquoi? On a construit un nouveau centre-ville supposément avec l’accord des gens. Lesquels? Ceux frappés par la tragédie ou ceux qui y ont vu une belle occasion de remplir leurs poches?

On dit que nous sommes une communauté résiliente, j’en doute. Définition de «résilience» : aptitude d’un individu à se construire et à vivre d’une manière satisfaisante. Pour moi, je suis résignée et non résiliée! Malgré de belles paroles, de belles promesses faites, on a volontairement ou involontairement ignoré la peine, le désarroi des personnes endeuillées. Définition de «désarroi» : trouble moral, profond, angoisse qui décrit notre intérieur.





Parlons de la Place mémoire. Endroit cimenté, triste et froid à mes yeux. Je trouve déplorable de capitaliser sur la souffrance des gens pour attirer les touristes. Si ces roches pouvaient parler, elles diraient sûrement de cesser de bafouer nos sentiments, de nous laisser vivre notre deuil en paix. J’oubliais, il nous faut présenter une ville souriante, accueillante aux visiteurs, mais combien souffrante intérieurement pour une population de plus en plus divisée. C’est certain, le tourisme est essentiel pour nos commerçants. Il y aurait eu d’autres façons de rentabiliser, même sans tous ces déploiements. D’autres occasions comme la Saint-Jean, le Lac en fête, la Confédération, les vacances de la construction et tout cela sans nous faire revivre le 6 juillet.





Notre douleur est encore palpable après 10 ans. On ne peut l’ignorer, ni le nier. Arrêtons de médiatiser le 6 juillet. Dernièrement, on m’a demandé pourquoi je suis restée à Mégantic après la tragédie. Ma réponse : je suis née ici, c’est mon port d’attache. J’aime ma ville. J’évite ce qui pourrait me perturber, comme la nouvelle rue Frontenac. Lieu à mes yeux froid, triste, uniforme et sans couleur. Seulement les fleurs agrémentent cette artère solitaire. Ma rue Victoria est mon havre de paix malgré son achalandage. Lieu de ma jeunesse où il me fait toujours bon vivre.





Voilà mes états d’âme livrés sans pudeur.





Diane Clusiault

Tante de Kathy, toujours présente dans nos pensées