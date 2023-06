Guylaine Tanguay, générosité et talent réunis - : Culture Musique

Le spectacle de Guylaine Tanguay a fait salle comble le 17 juin à l’église de Piopolis. (photo Huguette Caza)

L’église de Piopolis était comble et vibrante d’émotions le soir du 17 juin alors que Guylaine Tanguay, accompagnée de ses talentueux musiciens, offrait son époustouflant spectacle intitulé À ma façon. Une véritable célébration de la musique avec des interprétations exceptionnelles à saveur country des plus grands succès de Céline Dion, Ginette Reno, ainsi que La bohème de Charles Aznavour, Si jamais j’oublie de Zaz, et bien d’autres.

Dès les premières notes, la voix envoûtante de Guylaine Tanguay a transporté le public dans un univers musical riche en émotions. La communion entre l’artiste et son public était indéniable, l’artiste s’adressant à ses fans comme à de véritables amis, les invitant à chanter avec elle et à se lever de leur chaise pour partager ensemble ces moments magiques.





Guylaine a su toucher le coeur de chacun et a exprimé sans détour sa reconnaissance pour le soutien de ses fans et sa chance de pouvoir exercer ce métier qu’elle aime tant. Son sourire rayonnant était constant, illuminant la scène et l’église de Piopolis. À la fin du spectacle, prenant le temps nécessaire pour répondre aux attentes de ses admirateurs, elle s’est rendue disponible pour des photos et des autographes.





En première partie, Guillaume Lafond, participant de Star Académie en 2021, a ouvert la soirée avec brio en interprétant deux de ses propres chansons. Considéré par plusieurs comme l’avenir de la musique country au Québec, Guillaume a su charmer le public avec sa voix unique et son talent. Le spectacle de Guylaine Tanguay, plein d’énergie et de passion, restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance d’y assister. Guylaine Tanguay a une fois de plus prouvé qu’elle est une interprète exceptionnelle et une véritable ambassadrice de la musique country.