Le Mini Compostelle: découverte et mieux-être - Rémi Tremblay : Actualités Tourisme et loisirs

Chantal Ladouceur, l’oreille tendue au mégaphone. Caroline manipulant un bol tibétain, dont le son se marie bien au lieu de recueillement.

De La Patrie à Lac-Mégantic, en passant par Val-Racine, le Parcours de marche du Mini Compostelle Mégantic invite au mieux-être, à la découverte de lieux inspirants et à l’écoute de la nature en cette nouvelle saison. Ça et là, des espaces méditatifs et des expériences immersives… au cœur de Mégantic.

Au bord d’un ruisseau discret coulant vers la baie des Sables, Chantal Ladouceur, la directrice générale, semble flotter sur un nuage au son du tintement d’un bol tibétain manipulé par Caroline. Chantal dévoile de nouveaux éléments inscrits dans le paysage du parcours de marche, des mégaphones, ici appelés «Méga Fun», fabriqués pour amplifier les sons de la nature et créer une ambiance de contemplation. «Nous vivons dans une société de plus en plus soumise au stress. Les gens attachent de plus en plus d’importance à leur santé bien-être et vont en forêt pour se détendre. Et dans cette optique, de plus en plus de professionnels de la santé donnent des prescriptions pour les inciter à sortir.» Dans cet espace situé hors du temps, une plateforme accueille à l’occasion lit de massage et séance spirituelle.





Pour la plupart des participants à la conférence de presse, il s’agit d’une première immersion en pleine nature entre la plage et le camping. Jean-François Ruel de Tourisme Mégantic est subjugué. «Au début, j’avais de la difficulté à croire que ça pouvait fonctionner. Elle s’est entêtée, elle a réussi et encore aujourd’hui elle nous impressionne par ses surprises. D’ailleurs, c’est un peu ce qui fait notre ADN régionale, nous sommes exclusifs, nous sommes différents. J’espère que ces produits-là nous permettront d’augmenter l’achalandage sur tout le territoire. De la Contrée du Massif jusqu’à Lac-Mégantic.»





Sur le territoire du Granit, dix stations de mégaphones sont dispersées dans cinq municipalités: cinq à la Station touristique de Baie-des-Sables, deux au Sentier du Clocher, un à Val-Racine, installé à la source d’eau sur le chemin Franceville, un à Notre-Dame-des-Bois, au mont d’Urban, dans le 10e rang, et un autre à Marston, près de la route 263. «On propose une nouvelle façon d’interagir avec l’environnement en créant une promenade auditive, une aire de repos où l’esprit se détend pendant que les oreilles se concentrent sur les sons environnants. Le ruissellement d’un ruisseau, le chant des oiseaux…», propose celle qui a développé le concept du Mini Compostelle Mégantic il y a quelques années et qui ne cesse de développer le produit d’appel, qui gagne en popularité et en crédibilité auprès des municipalités, des créateurs et artisans, ainsi que du milieu touristique.





Viennent s’y greffer, une nouvelle galerie d’Art au Centre communautaire de Val-Racine où sont exposées les œuvres de Diane Boulet, Manon Desjardins, Angèle Rivest, Élaine Philie, Ginette Bertrand, Lise Rivard et du photographe Patrice Amyot, ainsi qu’une boutique d’artisanat, dans le même lieu, mettant à profit la créativité de 28 artisans de la région.





Le Mini Compostelle Mégantic est inscrit au Guide Pèlerinage et Ressourcement au Québec, publié pour répondre à la demande grandissante en tourisme religieux et spirituel, en augmentation de 30% au Québec en 2022. «L’hiver dernier, nous avons participé à des ateliers dirigés par Géraldine Lansiaux de Tourisme Cantons-de-l’Est et Sylvia Pilotte, de l’Association du Tourisme religieux et spirituel. Avec le groupe, nous avons créé un nouveau circuit nommé «Dimanches dans les Cantons». Notre but est d’offrir une expérience d’intériorisation en ressourcement dans la région.» Et ces endroits ne manquent pas: le Sanctuaire du mont St-Joseph à Notre-Dame-des-Bois, le centre communautaire et l’église St-Léon à Val-Racine, la Halte des zouaves, le sentier du Clocher, l’église St-Zénon et l’animation spirituelle autochtone Aux Cinq Sens à Piopolis, l’église St-Vital et Patrimoin’Art à Lambton, les deux cimetières écossais à Marston, le Sentier du Frère-André et la Maison du granit à Lac-Drolet, et des lieux de recueillement à Lac-Mégantic, dont l’église Ste-Agnès, le parc de la Croix, le Parcours Marcheur d’étoiles et Espace Mémoire.