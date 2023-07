Super Beach Party tout en musique à St-Ludger - : Actualités

Les membres du comité organisateur 2023: Nicole Faucher, Cassy Faucher, Maude Grenier, Jessica Faucher, Marc-Étienne Faucher, Joëlle Desjardins. Alexandra Gilbert et Luc Doyon.

Pour célébrer le début des vacances estivales, une seule destination, le terrain de l’OTJ de St-Ludger pour la 27e édition du traditionnel Super Beach Party, le vendredi 21 juillet. Le Club Optimiste de St-Ludger organise une soirée tout en musique, une occasion idéale pour se réunir et assister au spectacle des groupes de musique en continu qui feront «lever le party solide».

Dès 18h30, le party débute sur la scène extérieure du bâtiment de l’OTJ avec des groupes de musique locaux qui vous feront chanter et danser. Ceux et celles qui aimeraient souper sur le site en famille ou entre amis, il y aura une cantine sur place.





À compter de 20h45, sous le grand chapiteau, The Strings occupera la scène. Ce groupe de la région de Lac-Mégantic présentera les plus grands succès pop rock des années 90 à aujourd’hui. Par la suite, le groupe très populaire «Éric Masson et son band». Originaire de la Mauricie, le groupe sillonne depuis 20 ans le Québec et le Nouveau-Brunswick, avec un répertoire de chansons entraînantes et une animation hors du commun. Une soirée endiablée reprenant tous les grands succès populaires, country et rock.





Le coût d’entrée n’est que 15$ en prévente jusqu’au 19 juillet et de 20$ sur place, le soir même. On peut se procurer les billets au Dépanneur Voisin de Nantes, Dépanneur Megsy et Garage Trans Auto GF de St-Ludger, au Dépanneur C. Lessard de St-Gédéon, chez Accommodation chez Rose de St-Martin, ou encore auprès des membres du Club Optimiste de St-Ludger.





Comme par les années passées, un service de raccompagnement est organisé en auto ou avec autobus, avec départ de Lac-Mégantic et de St-Martin. Tous les détails sur la page Facebook du Club optimiste Saint-Ludger