Ce petit rien qui change tout… - : Culture Musique

Dans le cadre des commémorations, un concert a été présenté à l’église Sainte-Agnès, le 5 juillet. Une soirée en trois volets réunissant Le Petit Rien, composé de Mélanie de Bonville et Noémy Gagnon-Lafrenais aux violons ainsi que de Luc Beauséjour au clavin en première partie; de la musique classique et religieuse comportant la lecture du poème «Les Mains» par Colette Roy Laroche, une prestation de musiciens et de chanteurs, dont la présence de la Chorale de St-Irénée de Lyon, de Montréal, accompagnée par Maria Budacova et un troisième volet, de musique contemporaine celui-là, présentant Anne-Julie Hallée, Nathalie Gauthier, Arianne Codère, Richard Custeau, André Poulin et Garrick Huang.