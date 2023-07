Site Cliche-Rancourt: Frontenac rachète les terrains à la Ville - Rémi Tremblay : Actualités

Acquis par la Ville de Lac-Mégantic en 2013 et 2014, les terrains sur lesquels se trouve le site archéologique Cliche-Rancourt, aux abords du lac Aux Araignées, retournent à la municipalité de Frontenac. Le site revêt une importance inestimable sur le plan archéologique, étant le plus vieux site du Québec et l’unique site confirmé de la tradition paléoindienne ancienne du Québec.

«La municipalité de Frontenac a manifesté son intention d’acheter le barrage et les terrains adjacents afin de procéder auxdits travaux et de maintenir le niveau de l’eau du lac Aux Araignées. Le 6 juin dernier, la Ville a reçu une offre d’achat de la municipalité de Frontenac à l’effet d’acquérir ces terrains incluant le barrage du Lac-aux-Araignées et le site archéologique Cliche-Rancourt, et ce, au montant d’achat que la ville a payé, en plus du coût des études réalisées et des plans et devis effectués, moins les subventions reçues», lit-on dans la résolution 23-218, de l’assemblée du conseil de ville du 20 juin.





La Ville de Lac-Mégantic et la municipalité de Frontenac avaient, il y a quelques années, signé une entente concernant la réfection du barrage au lac Aux Araignées. Aujourd’hui, la Ville explique qu’à la suite d’une modification du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, elle n’a plus l’obligation de refaire le barrage.





La municipalité de Frontenac s’est engagée à préserver la vocation du site archéologique puisqu’il importe de le protéger à long terme, souligne le conseil municipal.





Les enquêtes archéologiques effectuées entre 2003 et 2006 par l’École des fouilles de l’Université de Montréal et l’archéologue Claude Chapdelaine ont confirmé que la présence humaine sur le territoire du Méganticois remonte à la période paléoindienne, soit plus de 12 000 ans avant aujourd’hui. «Ces découvertes permettent donc d’amorcer l’écriture du plus vieux chapitre de l’histoire de l’aventure humaine sur le territoire méganticois», indiquait en 2021 le président de la Corporation du Méganticois, Jacques Huard.» La Corporation, qui anime le site, est aujourd’hui présidée par Mariette Bédard.





Les fouilles archéologiques par une équipe de Claude Chapdelaine sont prévues reprendre en septembre. Le Site Cliche-Rancourt recèle un potentiel de développement, qui pourrait aboutir dans les prochaines années. D’ici là, le site peut être visité en réservant une balade archéologique accompagné d’un guide animateur.