Bienvenue au Château Grangeoie! - Claudia Collard : Actualités

Raymond Beaudry se consacre depuis une dizaine d’années à la revitalisation de sa grange, le Château Grangeoie. Raymond Beaudry se consacre depuis une dizaine d’années à la revitalisation de sa grange, le Château Grangeoie. Le décor médiéval du Château Grangeois fascine par sa multitude de détails. Une table ronde destinée au comité des sages... dont les membres restent à trouver! Touche «Jules Verne» avec ce concerteur spatio-temporel.

Le lieu est vaste, décoré d’immenses chandeliers en fer ornemental. Au centre, une immense table où on peut aisément imaginer des convives portant capes et épées. Un trône, une couronne, une boîte de pandore, l’épée Excalibur… Pas de doute, on se téléporte ici dans un univers médiéval. Récit d’une grange sauvée de l’écroulement puis dotée d’une nouvelle vie grâce à son propriétaire, Raymond Beaudry, dont le talent n’a d’égal que l’imagination sans limites.

Situé dans le 8e rang de Courcelles et d’une imposante dimension (50 x 80 pieds), le Château Grangeoie accueillait récemment une exposition artistique et sert à l’occasion de lieu pour la tenue d’événements privés. Bien que Raymond Beaudry œuvre plus intensivement à la mise en valeur de sa grange depuis une bonne dizaine d’années, l’endroit demeure à ce jour un secret bien gardé.





Débarqué à Courcelles en 1978 pour une année sabbatique, il n’en est jamais reparti. En plus d’œuvrer à titre de directeur des achats dans diverses entreprises de Saint-Sébastien, il possédait un atelier d’usinage destiné à la réparation, aujourd’hui converti pour la fabrication d’objets en fer ornemental… dont les majestueux chandeliers accrochés au plafond de 36 pieds… qui apparaissent plus tard dans l’histoire.





Une fois l’heure de la retraite sonnée, Raymond Beaudry s’est attaqué à la préservation de sa grange. Une chose en entraînant une autre, le lieu lui est apparu tout désigné pour un décor médiéval. «Quand t’as beaucoup d’outillage, tu peux faire n’importe quoi. Il faut juste avoir une vision.» Et beaucoup d’ouverture et d’imagination. En plus des objets et meubles qu’il a conçus, plusieurs objets ont été récupérés ici et là, souvent revalorisés. On y retrouve la fameuse «table ronde des chevaliers», destinée au comité des sages. «Sauf que je ne trouve pas de sages», partage-t-il sourire en coin, montrant par la suite son bar d’allure rustique d’où pendent des chopes dignes de ce nom. Et «les tannants qui prennent trop de boisson sont placés au pilori pour la fin de semaine. On leur tire des œufs et des tomates», poursuit dans la même veine ce conteur naturel en désignant la structure à cet effet installée dans l’arrière-cour.





Le Château Grangeoie est également muni d’une herse et bientôt d’un pont-levis «pour empêcher les méchants d’entrer».





À ce retour dans le temps s’ajoutent d’autres éléments étonnants. Dont un orgue Casavant datant de 1926 doté de 500 tuyaux et dont le déménagement a suscité huit voyages en plus de l’aménagement d’une soufflerie au sous-sol. «Je ne pensais jamais m’acheter ça… on a négocié et troqué puis en fin de compte le voilà. J’ai trouvé quelqu’un pour en jouer… Il a interprété les suites de Bach; c’était merveilleux», raconte M. Beaudry, dont la grange comprend aussi une scène destinée à des prestations musicales de tous genres. L’Hallelujah de Cohen y a notamment été interprété… à l’harmonium.





À l’image d’un cabinet de curiosités, la grange abrite aussi le salon «steampunk», où un convecteur spatio-temporel transportera les visiteurs d’aujourd’hui dans l’époque médiévale. Ainsi qu’un espace destiné aux courants de pensée philosophiques et religieux. Un passage qui pourrait bien mener à une adhésion au fameux comité des sages, laisse entendre l’initiateur de ce concept éclaté. «Je ne sais pas où tout ça va mener mais j’ai beaucoup de plaisir à l’imaginer et à y travailler.»





Pour pénétrer dans ce lieu aux possibilités infinies, un simple pot destiné aux contributions volontaires. «Je ne fais pas ça pour l’argent. De toute façon, je ne récupérerais jamais tout mon investissement», partage celui qui souhaite ainsi sensibiliser à l’importance de sauvegarder les granges. «Elles s’écroulent les unes après les autres. C’est important de préserver ce patrimoine», conclut celui qui, avec d’autres comme lui, souhaite l’instauration d’un regroupement et d’un parcours de grange en grange. Et caresse le projet d’un symposium multidisciplinaire de type Grange aux arts, une idée initiée en France.