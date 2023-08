Pablo Rodriguez, le 5e ministre des Transports depuis la tragédie - Rémi Tremblay : Actualités Voie de contournement

Pablo Rodriguez Jean-Yves Duclos, nouveau ministre des Services publics et Approvisionnement

Dans son remaniement ministériel du 25 juillet dernier, le premier ministre Justin Trudeau a confié les transports au Québécois Pablo Rodriguez, qui devient le cinquième titulaire de ce poste depuis la tragédie du 6 juillet 2013. Son prédécesseur, Omar Alghabra, n’aura pas fait des flammèches à ce poste qu’il aura occupé pendant deux ans et cinq mois. Et la nomination de Jean-Yves Duclos à Services publics et Approvisionnement Canada, en remplacement d’Helena Jaczek, est perçu en région comme un atout dans le dossier des expropriations en vue de la réalisation de la voie de contournement ferroviaire.

Retour en juillet 2013: celui qui occupe le siège de conducteur aux Transports dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, Denis Lebel, est muté moins de deux semaines après la tragédie. Le Bureau du conseil privé a déjà décidé qu’il n’y aurait pas d’enquête publique indépendante concernant l’accident ferroviaire. Denis Lebel est remplacé par une unilingue anglophone, Lisa Raitt, qui occupera le poste jusqu’à l’élection du 4 novembre 2015, alors que Stephen Harper est battu par le chef du Parti libéral, Justin Trudeau. Le Ministère est alors confié à Marc Garneau qui, brandissant un clou du rail de l’ancien centre-ville dévasté, affirmera d’une voix forte que la sécurité ferroviaire était et resterait «sa» première priorité. Remaniement ministériel non attendu le 12 janvier 2021, alors que Marc Garneau laisse son siège, et le clou noir, à son successeur à Omar Alghabra, un unilingue anglophone qui est loin d’être un communicateur charismatique.





Bombardé de questions par une nuée de journalistes nationaux et internationaux aux commémorations du 10e anniversaire de la tragédie, le ministre Alghabra répètera encore et encore que le projet de voie de contournement ferroviaire allait être en chantier dès l’automne.





La nomination de Pablo Rodriguez en plein cœur de l’été, alors que l’Office des transports du Canada n’a toujours pas donné son accord au projet de la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, déposé devant lui par CMQ, une filiale du Canadien Pacifique & Kansas City, a été bien accueillie en région. Enfin, un francophone! Et plutôt bon communicateur.





Deux nouveaux ministres au dossier, du positif selon la Coalition des citoyens pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic et son porte-parole Robert Bellefleur qui entrevoient «une possible approche populationnelle plus humanisée dans la conduite très controversée à ce jour du projet fédéral». «Comme il a été démontré au cours des dernières années, l’imposition d’un tracé fortement contesté par les municipalités voisines de Nantes et Frontenac a surtout contribué à diviser davantage la population régionale de Lac-Mégantic, plutôt que de favoriser son adhésion et son acceptabilité sociale au projet», rappelle M. Bellefleur dans un communiqué daté du 26 juillet dernier.





«La Coalition voit d’un très bon œil le possible leadership que peut exercer le ministre Pablo Rodriguez dans l’important dossier de l’amélioration de la sécurité ferroviaire tant à Lac-Mégantic que partout au Canada. Le récent documentaire de Philippe Falardeau, ainsi que les récents rapports d’enquête du Bureau de la sécurité des Transports font foi d’une augmentation constante des accidents ferroviaires au pays depuis 2013, malgré l’adoption de nouveaux règlements par Transports Canada. Le ministre Rodriguez, qui est particulièrement connu pour sa fougue, sa détermination et son courage politique peut-il y faire la différence? Récemment, il n’a pas hésité à tenir tête aux géants du Web dans le dossier des redevances aux médias d’information. Alors, pourquoi cette fois ne tiendrait-il pas tête aux géants du rail, afin d’améliorer la sécurité des populations canadiennes vivant aux abords des voies ferrées?»





Pour Robert Bellefleur, «pourquoi ne pas exiger que la compagnie CPKC contribue sa juste part dans la construction d’une voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic puisque cette infrastructure lui permettra des gains opérationnels et financiers au fil des ans?»





Quant au député conservateur de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, celui-ci entend solliciter rapidement une rencontre avec les deux nouveaux ministres en titre pour les sensibiliser à l’importance de rétablir les ponts avec la population touchée par le projet.