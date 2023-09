L’UTA prépare sa rentrée - Claudia Collard : Actualités Éducation

Les membres du conseil d'administration de l’antenne de Lac-Mégantic de l'UTA: Francine Cyr, Françoise Turcotte et Sylvie Beaudoin. Absents de la photo: Linda Savard et Yves Lachance.

La 16e rentrée de l’antenne universitaire du troisième âge (UTA) de l’Université de Sherbrooke à Lac-Mégantic est en préparation. À venir, un programme d’activités variées où l’acquisition de connaissances côtoie les occasions d’échange.

«Nous apprenons pour le plaisir d’apprendre et pour mieux vieillir en santé physique et mentale. Il ne faut pas se laisser influencer par le caractère universitaire de cette formation. Aucun préalable n’est exigé et il n’y a ni devoir ni examen», rappelle Françoise Turcotte, présidente du conseil d’administration de l’antenne Lac-Mégantic, entité qui dessert l’ensemble de la MRC du Granit.





Offertes les mercredis de 13h15 à 15h45, les conférences culturelles à la Médiathèque Nelly-Arcan s’intitulent respectivement L’intelligence artificielle (4 octobre), Le panorama énergétique au Québec (11 octobre), L’historique du rideau de fer en cyclotourisme (18 octobre), L’Acadie, de sa fondation à la déportation (25 octobre), Tout savoir sur la maladie d’Alzheimer et les autres maladies apparentées (8 novembre) et Promo des Curie. Présentée le 22 novembre, cette conférence évoquera les découvertes de Pierre et Marie Curie, le couple de scientifiques le plus illustre de l’histoire de l’humanité, sous la lorgnette de Louis Lavoie, qui personnifiera ces célèbres personnages.





Marie-Josée Taillefer prononcera par ailleurs une conférence sur l’importance d’une bonne santé auditive le 1er novembre. Des ateliers d’informatique seront aussi offerts par Michel Simard, qui répondra aux questions des participants les 9 et 15 novembre. Enfin, un atelier d’écriture créative sera donné à la salle Andromède de l’hôtel de ville, les jeudis du 5 octobre au 2 novembre, de 13h30 à 16h30.