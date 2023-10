La recette du succès selon Bruno Coppens - Claudia Collard : Culture Humour

ici«Une vie fort molle, je suis formel; ça fait fort mal!» Bruno Coppens jongle avec les mots, les métamorphose et les bouleverse. L’humoriste belge débarquera à Lac-Mégantic le mercredi 4 octobre, avec son spectacle LoverBooké, pour y livrer sa méthode révolutionnaire permettant de transformer tout échec en réussite.

Celui dont l’humour a été largement inspiré par le regretté Marc Favreau, notre Sol national, sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac à compter de 19h, le 4 octobre. «Mon idée, c’est d’expliquer aux gens que dans la vie, l’échec d’aujourd’hui peut devenir une réussite demain. Je donne plein d’exemples décalés et humoristiques, comme celui de Christophe Colomb, un héros légendaire qui a découvert l’Amérique… en fait ce monsieur est parti d’un échec puisqu’il devait découvrir l’Inde. Il a dévié de milliers de kilomètres et aujourd’hui il est encensé avec des statues partout de lui!», confiait-il en entrevue téléphonique, tout juste avant son départ de Belgique pour une tournée outremer.





S’amusant aux dépens de lui-même, il avoue d’emblée que ses propos sur scène sauront démontrer qu’il n’est vraiment pas «le gars qui va sauver la planète!» Quand même, on peut aisément imaginer que voir le monde sous un angle aussi joyeux a quelque chose de thérapeutique. «Tout le monde a vécu des échecs, que ce soit dans sa vie privée ou par rapport aux enfants. Je parle bien sûr de résilience, qu’il faut accepter qu’on n’est pas parfait», partage celui qui aime bien interagir avec son public. «Je veux passer une soirée de spectacle comme si c’était un repas à la maison avec des gens que je ne connais pas, on est à table et il y a un échange. J’aime bien entendre les réflexions des gens.»





En tant que Belge, il avoue ressentir une grande proximité avec les Québécois. «Nous, on a les Flamands et vous avez les anglophones qui vous entourent, donc vous êtes très sensibles à la langue française, à défendre votre culture. Et vous Québécois, avez une grande curiosité, vous avez vraiment envie de découvrir ce qui se fait ailleurs. C’est beaucoup moins le cas en Europe. Je me sens rajeunir ici!»





Avec LoverBooké, Bruno Coppens transportera aisément les spectateurs dans son univers, au moyen d’histoires très concrètes, assure-t-il. «Venez me voir, parce que la vie peut être plus ensoleillée qu’on le croit!», termine-t-il joyeusement.