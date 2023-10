En route vers un système alimentaire territorial - Claudia Collard : Actualités Société

L’objectif du SAT: une alimentation saine, accessible à tous.

Quel rôle peut-on jouer pour améliorer l’autonomie alimentaire locale et l’accès aux aliments sains pour tous? C’est la question lancée par le comité de pilotage Système alimentaire territorial (SAT) du Granit, qui invitera les citoyens à entamer une réflexion sur le sujet, dans le cadre d’un forum le 1er novembre.

«Le rêve ultime, c’est que l’ensemble des citoyens aient accès en tout temps à une alimentation saine, fraîche et de proximité, grâce à un système alimentaire territorial durable et réfléchi par la communauté», transmet Gilles Matte au nom du Comité de pilotage du SAT. L’agent de développement de la Constellation du Granit y siège avec d’autres représentants d’organismes des secteurs communautaire, économique et municipal.





Créé il y a deux ans, le comité œuvre à l’amélioration du système alimentaire territorial et à l’établissement d’une gouvernance pérenne de la démarche. «Le système alimentaire est composé de différents acteurs issus de la production, transformation, distribution, consommation et revalorisation. On fait tous partie d’un de ces maillons et le fait d’en être conscient permet d’avoir un impact. Par exemple, en s’intéressant au circuit court, en consommant localement…», partage Gilles Matte.