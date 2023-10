L’Ensoleillée élargit sa présence dans le milieu - Claudia Collard : Actualités Communauté

Valérie Trottier, paire aidante à l’Ensoleillée. (Lilou Wolfe Photographies)

Répondant au souhait d’élargir sa gamme de services et du même coup répondre aux besoins du plus grand nombre, l’Ensoleillée décloisonne davantage sa présence dans le milieu. En poste depuis juillet, la paire aidante Valérie Trottier offre une présence à domicile. La ressource communautaire en santé mentale a de plus élargi ses heures d’ouverture afin de joindre une nouvelle clientèle, dont les personnes sur le marché du travail et les étudiants.

Comme son nom l’indique, un pair aidant agit en quelque sorte comme intervenant, mais à partir de son expérience de rétablissement en santé mentale. «Quand on est en face du pair aidé, on est en mesure de l’aider avec notre propre expérience de vie. Sachant qu’on a aussi vécu des problématiques en santé mentale, ça lui donne de l’espoir qu’il pourra vivre lui aussi un rétablissement», explique Valérie Trottier.





Celle qui a toujours été mue par une volonté d’aider l’autre, attribue en partie son propre rétablissement à son déménagement en région. «Mon nouveau style de vie, la nature et le calme y ont certainement contribué», partage-t-elle.





Connaissant bien l’Ensoleillée à titre de membre du conseil d’administration de la ressource, le choix de Valérie d’y proposer ses services s’est fait tout naturellement. Dans cette même foulée, elle complète présentement une formation en pair aidance à distance, offerte par l’Université de Montréal.





En plus de rendez-vous individuels à la ressource, la paire aidante se déplace sur le territoire de la MRC pour des visites à domicile, en plus de faire de l’accompagnement de l’accompagnement aux visites médicales. «Mon rôle est un d’écoute active. On travaille entre autres l’amour de soi, afin d’amener la personne à être plus douce avec elle-même. Je fonctionne souvent sous forme d’objectifs; j’aime bien donner des défis à relever. Les visites à la maison peuvent aussi être très simples; ça peut être faire la vaisselle d’une personne en dépression, ou l’aider au choix des vêtements.» Déjà, elle voit chez certains une diminution tangible de l’anxiété.





«Pour nous, la présence de Valérie vient complémentarité avec l’offre actuelle. Comme les intervenants doivent être présents à la ressource pour nos différentes activités, l’accompagnement à domicile était plus difficile. Ça vient aussi répondre aux besoins de personnes qui ne sont pas à l’aise de venir ici. Ça leur donne un premier contact avec l’Ensoleillée, permettant de créer un lien de confiance», partage la directrice de la ressource, Geneviève Giroux.





Toujours dans le but de couvrir le plus d’angles possible en santé mentale, la directrice ajoute que l’Ensoleillée élargit ses heures d’ouverture. Ateliers et discussions libres autour de thématiques répondant aux besoins exprimés seront désormais offerts les lundis de 16h à 21h et les vendredis de 13h à 21h, à compter du 16 octobre. «Le but est de joindre les gens qui n’avaient pas accès à la ressource, comme les personnes sur le marché du travail et les étudiants. L’Ensoleillée, c’est pour tout le monde. Parce qu’on a tous une santé mentale», termine Geneviève Giroux.





Les locaux Ensoleillée sont situés au 4663, rue Dollard à Lac-Mégantic. Pour de plus amples informations, on compose le 583-5727 et le poste 223 pour joindre Valérie Trottier.