Première édition de La Grande POSE - : Actualités Société

La présidente d’honneur Diane Boulet.

Le dimanche 15 octobre prochain aura lieu La Grande POSE, une levée de fonds au profit de la Maison La Cinquième Saison. Inspirée du concept photographique de la campagne de financement Une pose pour le rose, La Grande POSE se déroulera au Centre sportif Mégantic sous la présidence d’honneur de Diane Boulet.

Toute la population âgée de 18 ans et plus est invitée à participer à cette vague de solidarité en se présentant au CSM entre 9h et 16h pour se faire photographier et ce, au coût de 20$. De plus, il sera possible de bonifier sa contribution en utilisant les services des coiffeurs et maquilleurs de la région qui seront sur place.





L’événement est rendu possible grâce à l’implication bénévole des photographes Claude Grenier (Numéra), Annie Choquette (Mon Objectif Photo), Marilène Lucas (Fluophoto), Michel Brochu (Odée com photos) et Tama Vachon-Gaulin (Douce Photographie), ainsi que des coiffeuses Sara Mambo (Mambo Concept Coiffure) et Marie-Ève Giroux (Salon Marie-Eve), en collaboration avec la Ville de Lac-Mégantic.





Les personnes voulant s’impliquer comme coiffeur ou maquilleur, ou comme partenaire financier et commanditaire, il suffit de signaler son intérêt par courriel à info@numera.ca ou via la page Facebook@lagrandepose.