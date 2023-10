Nouvelle cour d’école à la Voie-Lactée - Rémi Tremblay : Actualités Éducation

Une nouvelle cour pour l’école de la Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois. (Photo Rémi Tremblay) La coupe du ruban initiée (au centre) par le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, entourée de partenaires financiers et du député François Jacques (à gauche). (Photo Rémi Treamblay)).

L’école de la Voie-Lactée de Notre-Dame-des-Bois a inauguré, le 29 septembre, sa nouvelle cour d’école. Le réaménagement complet de l’espace avec pelouse et clôture, des modules de jeu, un espace de soccer et de basketball avec équipement, un carré de sable pour les petits… «une belle cour d’école qui témoigne de la volonté d’une équipe-école, des partenaires du milieu, d’un centre de services scolaire et d’un gouvernement de répondre aux besoins d’une communauté», soulignait ce jour-là le directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau.

L’investissement s’élève à plus de 150 000$, dont 50 000$ provenant du ministère de l’Éducation, 30 000$ de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, 13 000$ du Domaine des Appalaches et 10 000$ de la Caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit. Plusieurs autres partenaires du milieu ont contribué à la campagne de financement, dont le Club Lions de Notre-Dame-des-Bois et la Fondation des Lions du Québec, les municipalités de Val-Racine et de Notre-Dame-des-Bois, des entreprises, citoyens et bénévoles. Le député François Jacques a salué l’implication de la communauté de Notre-Dame-des-Bois et de Val-Racine dans plein de projets consacrés à l’école au cours des dernières années, dont son agrandissement, la bibliothèque, le gymnase, et «la maternelle en forêt, dont j’ai eu le petit bonheur de participer à une activité. Tout le monde s’implique, la communauté s’implique, vous n’avez rien à envier à personne», a-t-il partagé devant les élèves et le personnel scolaire tous rassemblés à l’extérieur.





«Dans le plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire, il y a trois choses très importantes: un, votre réussite à vous, les élèves; deux, la formation de notre personnel et trois, vous doter d’un milieu sain, sécuritaire et stimulant. Ça ne se fait pas tout seul, d’abord ça prend des gens qui ont une vision et vous comme élève plus tard, si vous avez une vision de quelque chose, si vous avez un rêve, tout est possible», leur a-t-il lancé.