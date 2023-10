À la découverte de Buxtehude - Claudia Collard : Culture Musique

L’Ensemble Spinoza, composé de Noémy Gagnon-Lafrenais, Christophe Gauthier et Margaret Little.

L’ensemble de musique baroque Spinoza, dont fait partie la Méganticoise Noémy Gagnon-Lafrenais, a donné naissance à son premier album, réunissant les sept sonates de l’opus 1 de Buxtehude. «C’est un compositeur qui représente l’esthétique du nord de l’Allemagne au 17e siècle. Buxtehude a été très peu enregistré et on aime faire découvrir la musique à laquelle les gens ont plus difficilement accès. Sa musique comporte de belles surprises et, selon moi, mène beaucoup à l’introspection.»

La violoniste, qui s’est chargée de la gestion et du développement de ce projet soutenu par le Conseil des arts du Canada, évolue au sein du trio également composé des musiciens Margaret Little (viole de gambe) et Christophe Gauthier (orgue et clavecin). L’album a été enregistré à l’église Saint-Augustin-de-Mirabel avec le producteur Carl Talbot.





«On avait envie d’aller en profondeur dans la découverte d’une œuvre d’un compositeur du 17e siècle. Buxtehude est un compositeur allemand de Lübeck. Organiste à la fin du 17e siècle, il a écrit beaucoup d’œuvre pour orgue. D’ailleurs Jean-Sébastien Bach état un de ses grands admirateurs. On espère que ça va piquer la curiosité des gens, qu’ils vont avoir envie de le découvrir, même s’il ne sont pas familiers avec la musique baroque», partage Noémy.





La musicienne décrit avec beaucoup de finesse la place que prend l’interprétation dans la réalisation d’un album. «La difficulté d’enregistrer un album c’est de faire quelque chose de précis et excellent tout en étant authentique. Il faut toujours se souvenir que le but de l’enregistrement est de raconter une histoire aux gens, d’être généreux. D’où l’importance d’être à la fois rigoureux et inspirés. Tu marches toujours sur une ligne mince entre la performance et l’expressivité. Un peu comme le plongeon aux jeux olympiques, où il y a une note de précision et une note d’élégance», fait valoir la violoniste qui évolue aussi au sein de l’orchestre Arion Baroque, qui a plusieurs albums à son actif.





En plus de sa carrière de musicienne professionnelle bien établie, Noémy Gagnon-Lafrenais terminera au printemps ses études à la Polytechnique pour devenir ingénieur chimiste. «Le génie me permet de comprendre le monde de façon plus scientifique. La musique va toujours demeurer ma priorité mais c’est bon d’avoir plus d’un outil dans son sac.» D’ici là, l’album Buxtehude Trio Sonatas op. 1 de l’Ensemble Spinoza est disponible dès ce 13 octobre sur toutes les plateformes d’écoute.