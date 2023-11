La Bouée, figure de changement social depuis 40 ans - Claudia Collard : Actualités Société

Des travailleuses et une administratrice ayant oeuvré à la Bouée pendant plus de 11 ans ont été honorées lors d’un gala reconnaissance, samedi dernier. Dans l'ordre habituel, Sonia Lessard, Cindy Quirion, Annyse Cloutier, Vicky Champagne, Yvette Fortier (administratrice), Brigitte Isabelle et Julie Poirier. (Crédit: Annie Choquette - Mon Objectif Photo)

Il y a 40 ans, La Bouée ouvrait ses portes, avec la mission de contrer la violence conjugale dans une perspective de changement social, en plus de permettre aux femmes et enfants qui en sont victimes de reprendre du pouvoir sur leur vie. En plus de l’agrandissement récent de la maison d’hébergement pour répondre à des besoins criants, le champ de sensibilisation de La Bouée est maintenant présent dans plusieurs sphères de la communauté.

«C’est le 24 octobre 1983, grâce à la mobilisation et aux revendications des femme de la région du Granit, que La Bouée voyait le jour. Depuis 1995, plus de 2000 personnes y ont été hébergées, soit 1102 femmes et 911 enfants», relate Cindy Quirion, responsable à la sensibilisation pour La Bouée, dressant un bilan des activités de 2023 organisées dans le cadre du 40e anniversaire.





«Nous avons pris l’engagement de faire quatre événements afin de rejoindre de milieux différents dans l’objectifs de toucher un maximum de gens.» À commencer par des portes ouvertes pour leurs partenaires en juin dernier, à la suite de travaux majeurs d’agrandissement de la maison d’hébergement. L’occasion pour plusieurs d’apprendre à quel point les services de La Bouée s’étendent au-delà de ses murs, notamment auprès des jeunes et en milieu de travail.





«En travaillant en collaboration, on sème des graines. Par exemple, depuis deux ans, on a une policière relais, qui fait le lien entre La Bouée et la Sûreté du Québec, ce qui permet de répondre aux questionnements. Elle a aussi fait des ateliers auprès des femmes hébergées, qui ont permis d’observer beaucoup d’améliorations dans les relations avec le corps policier», partage Cindy Quirion.





Le 9 septembre, un événement organisé en collaboration avec Points Jeunesse du Granit, qui célèbre aussi ses 40 ans cette année, a rassemblé autour de 250 jeunes au skatepark de Lac-Mégantic. L’activité à saveur festive, comportait notamment un jeu-questionnaire en lien avec la violence amoureuse. Un des volets offerts par La Bouée, dans le cadre d’ateliers donnés à la polyvalente Montignac. Toujours dans un but de sensibilisation, Mme Quirion indique qu’une intervenante de la ressource offre aussi une présence à la Maison des jeunes.





Le samedi 21 octobre, un gala reconnaissance soulignait l’implication des travailleuses, bénévoles et partenaires au Club de golf. Parmi les moments forts de la soirée, Cindy Quirion mentionne la lecture d’Un toit pour toi!, écrit en 1983 par une des fondatrices de l’organisme, Liette Lachance Duquette. Un extrait de ce poème toujours d’actualité, où elle invite les femmes concernées à venir frapper à La Bouée «pour que ton navire tu puisses mieux piloter, pour que tu réapprennes à sourire, à penser, à vivre «un peu» pour toi, sans pudeur, sans reproches».





Les événements du 40e de La Bouée se clôtureront le 6 décembre, en collaboration avec le Centre des femmes, par des conférences dans la journée et en soirée. L’occasion une fois de plus de sensibiliser à la violence conjugale qui, faut-il le rappeler, ne se limite pas aux coups et blessures physiques.