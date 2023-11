Un soutien aux familles sur le terrain - Claudia Collard : Actualités Communauté

Sophie Tremblay, travailleuse de proximité, est déjà bien présente sur le terrain. (Photo Claudia Collard)

Une présence bienveillante pour les familles aux prises avec une situation difficile. C’est ce qu’offre Sophie Tremblay, travailleuse de proximité à la Maison de la famille du Granit. Son rôle: offrir une écoute active et une réponse à un problème ponctuel ou récurrent, en redirigeant la personne au besoin vers la ressource appropriée. Le tout selon le rythme de chacun et dans le plus grand respect.

Issu d’un projet du ministère de la Famille piloté sur trois ans, s’adressant principalement aux familles avec enfants de 0-5 ans, l’accompagnement de Sophie est plus largement offert aux familles traversant une période de vulnérabilité. Peu importe leur revenu, la vulnérabilité n’ayant rien à voir avec sa quantité d’argent en banque.





Actuellement en tournée dans l’ensemble des municipalités granitoises, Sophie mène une opération de visibilité sur le terrain. «Je me place des yeux et des oreilles partout. Je fais le tour des bureaux municipaux, des CPE, des écoles, des pharmacies, des épiceries… pour que les gens soit plus attentifs à leur prochain et puissent m’aider à identifier différents types de besoins, qui peuvent aller de l’aide alimentaire à toute demande de soutien», communique la travailleuse de proximité, qui accompagne la personne aidée dans sa recherche de solutions, la redirigeant au besoin vers l’organisme approprié.





Sophie précise que les rencontres n’ont pas à se dérouler dans le milieu familial, des locaux pouvant être mis à disposition un peu partout sur le territoire de la MRC, selon le souhait de la personne aidée. «Je ne suis pas là pour faire des signalement mais bien pour aider les gens. Ça se fait à leur rythme, dans le respect. Je peux autant être la première personne qu’ils rencontrent que la dernière, afin de consolider des acquis. Ça peut être de faire l’épicerie avec un parent, l’aider à monter un menu, peut-être à cuisiner… Des gens en situation d’isolement peuvent avoir besoin d’accompagnement, par exemple pour venir une première fois à la Maison de la famille. Ou pour remplir des formulaires. En parlant on va peut-être détecter d’autres problématiques, d’autres besoins. Et peut-être que référer ailleurs n’est pas nécessaire, que la personne a simplement besoin d’une oreille attentive, de ventiler. Quand on a le nez dans ses problèmes il est plus difficile de trouver une solution.»





De l’aide et un peu de bonheur, c’est ce que Sophie Tremblay souhaite procurer. «La gamme de services qu’elle offre est tellement vaste, qu’il ne faut pas hésiter à la contacter. Peu importe le besoin exprimé, la personne recevra son aide ou sera dirigée vers un organisme ou un service plus adapté», laisse entendre Cindy-Ann Lacroix, directrice de la Maison de la famille du Granit.