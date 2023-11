Dernier tome de la trilogie de Marianne Fortier - : Culture Littérature

Marianne Fortier procédera au lancement du 3e tome de sa trilogie Au-delà des Sphères, le 24 novembre, à la Médiathèque Nelly-Arcan.

L’auteure Marianne Fortier procédera au lancement de l’ultime tome de sa trilogie, Au-delà des Sphères - Ogwindi, le 24 novembre, 18h, à la Médiathèque Nelly-Arcan. Une finale où le lecteur sera transporté de Quai-Acrylath aux Soupirs, en passant par la Forêt des Méandres. «Et prenez garde de ne pas vous faire prendre à votre tour dans les filets de Tolbachik», avise la principale intéressée!

Dans ce roman de style fantastique, dont la sortie en librairie est prévue le 13 novembre, la vie et la mort se côtoient étroitement, tissant des liens étranges, mais bien réels. Une rébellion s’organise, les gens se mobilisent et la crainte assombrit tout. Et L’épopée «se conclut à la manière d’un chaos des plus ordonnés», confie Marianne Fortier.





Un extrait dévoilé par l’auteure: «La Guérisseuse avait souvent vu des blessures horribles. Des membres arrachés, des entailles profondes. Des cadavres. Mais ce qu’elle avait sous les yeux la mua de stupeur. Comme dans la brume, elle entendit Samuel descendre les quelques marches menant au lit du dragon. Il hoqueta de surprise…»





Dans la région de Lac-Mégantic depuis plus de quinze ans, Marianne Fortier est maman, artisane et peintre en plus d’être auteure. L’écriture est pour elle un moyen de décrocher, de s’évader… pour le plaisir des lecteurs!