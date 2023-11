Pas de siège sur le comité des 19 M$ pour la Ville - Rémi Tremblay : Actualités

Le député de Mégantic, François Jacques.

La Ville de Lac-Mégantic n’obtiendra pas de siège sur le comité consultatif chargé de la distribution du fonds communautaire de 19 M$. C’est non pour un siège d’observateur et le député de Mégantic, François Jacques, défend sa décision d’étendre le deuxième appel à projets aux zones limitrophes. «L’objectif premier de l’appel à projets demeure le même soit de permettre le financement de projets significatifs pour la communauté impactée par la tragédie dont les répercussions se font sentir au-delà des frontières de notre ville. Les investissements qui en découleront dépendront des propositions que nous recevrons», adresse-t-il au conseil de ville, en réaction à la résolution adoptée à l’unanimité des élus méganticois, le 30 octobre.

«La Ville a toujours été considérée comme un partenaire majeur dans la mise en œuvre des projets qui sont financés par ce fonds et elle le demeure. Nous avons des rencontres régulières avec la ville et les équipes gouvernementales visant la réalisation des projets recommandés par le comité. D’ailleurs, nous avons une dizaine de projets dans lesquels la Ville est impliquée. Nous demandons sa collaboration pour les voir se concrétiser le plus rapidement possible au bénéfice de notre communauté», a réagi par texto le député, le 1er novembre.





En entrevue téléphonique à l’Écho, le 6 novembre, François Jacques a tenu à rappeler qu’il avait été mandaté par le ministre de la Justice et procureur général du Québec pour consulter la population et identifier des projets significatifs. «Je me suis adjoint neuf personnes de tous âges et résidents de la ville de Lac-Mégantic pour mener à bien ces travaux de consultations et de recommandations. Il est important de soutenir ces résidents bénévoles qui s’impliquent dans la reconstruction en leur donnant la latitude nécessaire à l’exercice de leur mandat.»





Au cours des derniers mois, neuf projets ont déjà été annoncés avec un investissement attaché de 3 millions de dollars. «Plusieurs autres projets sont en analyse ou en attente de finalisation», a-t-il précisé dans sa lettre aux élus. Au cours de l’entrevue, le député insiste : «On a des rencontres régulières avec la Ville. L’équipe des ministères impliqués rencontre la Ville régulièrement à tous les mois.» Sur les projets annoncés, deux majeurs au centre-ville, le bâtiment Le Chevalier sur Frontenac et La Capitainerie, à la marina.





L’élargissement du deuxième appel à projets aux villages voisins de Marston, Nantes et Frontenac, vient répondre à des besoins exprimés, notamment au niveau des infrastructures à mettre en place face à la crise du logement. «Le logement abordable se doit d’être fait dans le noyau urbain, reconnaît-il», mais, de toute évidence, pour les besoins de se loger à prix modique, les terrains se font rares en ville. Et les promoteurs s’impatientent.