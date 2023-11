Rendez-vous à Lac-Mégantic pour l’avenir de la forêt

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) lance une invitation à son colloque annuel, le mardi 28 novembre au Centre sportif Mégantic. Sous le thème «Soyons proactifs, pour une adaptation réussie», cet évènement vise à outiller les personnes impliquées auprès de notre belle forêt face aux changements climatiques.

Le Colloque réunira une foule de personnes ayant à coeur la gestion durable des ressources du milieu forestier. Au programme de l’avant-midi, quatre conférences: La composition future des forêts du Québec méridional pourrait-elle être différente de l’actuelle?, par Catherine Périé, biol, Ph. D., ministère des Ressources naturelles et des Forêts; Diversité des traits fonctionnels des arbres pour une meilleure adaptation des forêts aux changements climatiques, par Samuel Royer-Tardif, biol. Ph. D., CERFO; Intégrer les perturbations dans la planification acéricole, par Tim Rademacher Ph. D., Centre ACER et Comment favoriser la biodiversité et s’adapter aux changements climatiques via le maintien de la connectivité, par Cynthia Patry, Ph.D. , Conservation de la nature du Canada.





En après-midi deux circuits seront proposés aux participants, soit le A : Visite de l’entreprise Tafisa Canada et de l’Érablière S. Bellegarde et le Circuit B : Visite de l’Érablière S. Bellegarde et de la Compagnie de placages Mégantic.





L’animation de la journée sera assurée par Vincent Poisson, ing.f. Co-associé et président de ProForêt consultants inc.