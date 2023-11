Nombreux à souligner le jour du Souvenir - Rémi Tremblay : Actualités

Le caporal à la retraite Éric Fortin (au centre) participe chaque année à la cérémonie du jour du Souvenir, à Lac-Mégantic. (Photo Rémi Tremblay)

Une foule plus nombreuse que par les dernières années a participé à Lac-Mégantic, le 11 novembre, jour du Souvenir, à une cérémonie en mémoire des soldats tombés sur les champs d’honneur. Le défilé militaire parti du local de la Légion Royale canadienne, rue Milette, est arrivé devant le cénotaphe du parc des Vétérans, vers 10h45. Accompagnant les militaires des Forces armées et des vétérans, des représentants de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie région Lac-Mégantic ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument dédié aux soldats qui ont sacrifié leur vie lors des deux grandes guerres de 14-18 et de 39-45.

Parmi les orateurs, le lieutenant-général François Laroche a procédé à la lecture de l’Acte du souvenir, un moment fort de la cérémonie au cours de laquelle vétérans et militaires se sont décoiffés. Faisant partie du défilé, le caporal Éric Fortin, bombardier à la retraite du Régiment de la Chaudière, l’adjudant-chef Sylvain Isabel, toujours actif au groupe des policiers militaires du Canada et le porte-drapeau de l’ONU, arborant le béret bleu, l’adjudant-maître à la retraite Raoul Proteau, qui aura cumulé 36 années dans les forces armées et quatre ans comme consultant pour la Défense nationale. Il a servi en mission de paix pour les Nations Unis en Égypte, de 1975 à 1976. Prenant place en avant du défilé, le caporal Alain Beaudoin de Lac-Drolet, basé à Beauceville, à temps partiel, et le caporal-chef Marcel Vallée, en service actif sur la base d’aviation de Bagotville. Georges Girard représentait la Légion royale canadienne.





La suite

S’étant donné pour mission de créer une dynamique à Lac-Mégantic, après la tragédie de 2013, Éric Fortin a travaillé fort pour donner un plus grand engouement autour de la cérémonie du jour du Souvenir et la reconnaissance des vétérans, avec l’aide du lieutenant-général François Laroche. «Il est important que les gens d’ici s’intéressent à notre histoire, à celle de leurs parents et grands-parents, parce que Lac-Mégantic a joué un rôle d’aussi loin que la Première Guerre mondiale, quand des milliers de soldats transitaient par Lac-Mégantic pour gagner les ports où ils s’embarquaient pour l’Europe.»





Ayant participé à une mission en Afghanistan en 2009-2010, il s’est aussi retrouvé en Yougoslavie en 1993, en mission de paix pour l’ONU, et où, raconte-t-il, il a «vu le plus d’horreur». Après son implication dans La Garnison, le caporal à la retraite s’est investi d’une nouvelle mission locale, faire en sorte de rappeler également à la mémoire collective, étape par étape, les soldats de la guerre de Corée et ceux qui ont participé à la guerre en Afghanistan.