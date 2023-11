Vaste démarche pour assurer la pérennité des sentiers pédestres - Claudia Collard : Actualités Environnement

L’accès durable à la nature est une priorité pour les gestionnaires de sentiers pédestres. (Photo Sentiers Frontaliers)

Pour assurer la pérennité des sentiers pédestres, l’accès durable à la nature est essentiel, particulièrement dans un contexte de réchauffement climatique. Réalité qui a donné le coup d’envoi à une démarche de concertation à l’échelle estrienne. Cette mobilisation devant mener à l’élaboration d’une politique fera notamment appel au milieu municipal et à l’ensemble de la population.

Ce projet mené par Sentiers de l’Estrie, en collaboration avec le Conseil Sport Loisir de l’Estrie, inclut la mise en place d’un comité consultatif formé d’une quinzaine de représentants, dont Monique Scholz, présidente de Sentiers Frontaliers, qui y siège avec d’autres gestionnaires de sentiers et représentants des milieux municipaux, touristiques et de loisirs. Pour cette dernière, il est primordial que les élus de chacune des neuf MRC de l’Estrie prennent part au processus en vue d’une politique régionale de durabilité, de continuité et de développement des sentiers pédestres en Estrie.





«On peut être passionné de randonnée et de conservation du milieu naturel mais sans un minimum d’appui politique, il est difficile de mener à bien des initiatives», laisse entendre Mme Scholz, soulevant que les gestionnaires de sentiers ont des réalités à géométrie variable et diffèrent sur le plan de la gouvernance du territoire. À lui seul, le réseau de Sentiers Frontaliers transite notamment en forêt publique, en forêt privée, en zone d’exploitation contrôlée… Une réalité qui complexifie le défi d’en arriver avec une politique commune, d’où l’importance d’entretenir des relations harmonieuses.





«L’accès à la nature est fondamental pour la santé humaine. La pandémie nous l’a démontré; les gens se sont rués vers de grands espaces. Être dans la nature et pratiquer une activité de plein air est reconnu comme étant important pour la santé et les municipalités commencent à comprendre qu’elles doivent appuyer toutes les initiatives qui vont en ce sens. Dans les MRC du Granit et du Haut-Saint-François par exemple, il faut une harmonisation entre les sentiers pédestres et les installations acéricoles. La forêt publique est rudement sollicitée; il y a la chasse, la pêche, la motoneige et le VTT. Comme gestionnaires de sentiers pédestres, il faut tirer notre épingle du jeu et voir à la protection de la nature. S’il y a trop de dégradation du milieu naturel, à la longue on n’aura plus une belle forêt dans laquelle marcher et se ressourcer», fait valoir Monique Scholz, qui signale que certaines activités «sont peu ou pas réglementées, ce qui amène à certains dérapages.»





Dans le cadre de la démarche de concertation pour une politique de développement des sentiers en Estrie, une consultation publique est actuellement menée en ligne via cspe.cocoriko.org. «On veut être certain que la politique reflète adéquatement la vision et les besoins des randonneurs», fait valoir Mme Scholz. Parmi les étapes à venir au cours des prochains mois, des ateliers s’adressant aux gestionnaires de sentiers, au milieu municipal et aux organismes de conservation.





«L’idée c’est d’aller chercher le plus grand consensus possible. On souhaite que la politique soit encastrée dans la réglementation des municipalités et des MRC pour assurer la pérennité des sentiers. Pour s’assurer que les activités sur le territoire se déroulent au bon moment et de la bonne manière. Le but n’est pas de travailler un contre l’autre; si on veut que ça fonctionne, il faut que ça vienne de la base, être à l’écoute de tous les usagers et bâtir quelque chose ensemble», termine la présidente de Sentiers Frontaliers.