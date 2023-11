The Franklin Electric sur scène - : Culture Musique

Reflet d’émotions sur une toile tissée d’indie-rock de folk et d’alternatif, The Franklin Electric sera sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, avec son spectacle Oh Brother, le vendredi 24 novembre à 20h.

Fondé et dirigé par Jon Matte, le collectif montréalais se démarque en transformant les expériences en hymnes. Depuis son apparition en 2014 avec son premier album This Is How I Let You Down, la formation compte plus de 400 spectacles dans une douzaine de pays.