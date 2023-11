Marianne Trudel, dynamo du piano - : Culture Musique

Artiste généreuse et attachante, Marianne Trudel est à la fois pianiste, compositrice, improvisatrice et arrangeuse. Véritable dynamo de la scène musicale québécoise et canadienne, elle a démontré maintes fois ses talents et son sens aiguisé de la créativité. Le vendredi 1er décembre, 20h, sur la Scène Desjardins de la Salle Montignac, elle revisitera le répertoire d’Antonio Carlos Jobim, dans un spectacle réunissant un savoureux mélange de grands succès de la bossa nova et quelques compositions originales, en compagnie d’Étienne Lafrance (contrebasse) et de Sacha Daoud (batterie et percussions). Les billets pour ce spectacle présenté par le Comité culturel Mégantic sont en vente à la pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic, en ligne ici ou directement au guichet de la Salle Montignac le soir de la représentation.